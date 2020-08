Bí quyết làm giàu: Vườn ổi trái khổng lồ của lão nông miền Tây

Ông Thùy cho biết năm 1999, được người cháu du học ở Mỹ về tặng 5 cây ổi giống lạ, ông đem trồng thử nghiệm sau vườn. Một năm sau, cây cho trái lứa đầu tiên. Điều khiến ông bất ngờ là trái sai, trọng lượng khủng. Từ đó, ông quyết định chiết nhánh để nhân giống, mở rộng diện tích trồng.

Theo ông Thùy, giống này cây càng già càng cho trái to và sai. Cây trồng khoảng 10 tháng cho thu hoạch, mỗi cây có thể cho từ 100 - 130 kg trái/năm. “Mỗi cuống lá ra đến 2 trái, nếu mình để nguyên thì trái sẽ không to. Do đó phải tuyển chọn lại, chỉ chừa 1 trái thôi. Thường thì trái có trọng lượng 0,8 - 1 kg chiếm đa số”, ông Thùy nói và nhận định: Ưu điểm của giống ổi này là dễ trồng, nhanh thu hoạch, năng suất cao, ít tốn công chăm sóc, phân thuốc, ít sâu bệnh... Trái to, vị ít chua, giòn mềm và rất lâu héo. “Tôi trồng theo hướng hữu cơ sinh học nên đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. So với các giống ổi khác, giống ổi này chỉ cần 3 ngày tưới nước 1 lần và 3 - 4 tháng mới rải phân 1 lần, nếu cho dư phân cây sẽ không ra trái”, ông Thùy nói.