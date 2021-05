BIDV được chấp thuận là ngân hàng tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

Số tài khoản tiếp nhận nguồn ủng hộ như sau:

1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD), 21110142996868 (EUR)

2. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

- Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD), 21110142996868 (EUR)

- Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch.

- Add: 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

- Swift Code: BIDVVNVX