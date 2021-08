BIDV nhận giải 'Ngân hàng lưu ký - giám sát tốt nhất Việt Nam 2021'

Giải thưởng “Best Custodian Bank” được đánh giá độc lập, kéo dài hơn 3 tháng bởi các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, đánh giá hơn 250 tổ chức tài chính ở khu vực châu Á Thái - Bình Dương. Tiêu chí đánh giá bao gồm: đánh giá hiệu quả hoạt động, nền tảng công nghệ, dịch vụ cung cấp và phương pháp quản lý rủi ro trong việc quản lý, lưu ký và giám sát tài sản khách hàng và các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực và thành tích của BIDV trong việc bắt kịp xu hướng thị trường, cung cấp dịch vụ toàn diện và khả năng tự chủ của hệ thống công nghệ. Giải thưởng này một lần nữa củng cố vị thế số 1 của BIDV trong số các ngân hàng lưu ký - giám sát nội địa.

Là ngân hàng đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động lưu ký vào năm 2003, đến nay, BIDV đã có gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong mảng dịch vụ Ngân hàng lưu ký - giám sát và luôn duy trì vị thế số 1 trong số các ngân hàng lưu ký nội địa với quy mô tài sản lưu ký lớn nhất (trên 300 nghìn tỉ đồng) và tăng trưởng bình quân 50%/năm. BIDV là ngân hàng hàng đầu trên thị trường cung cấp dịch vụ toàn diện, trọn gói cho các nhà đầu tư, danh mục ủy thác đầu tư cũng như cho tất cả các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, như quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục (ETF), quỹ đầu tư bất động sản, và sắp tới là quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

Với mục tiêu đầu tư mạnh mẽ về công nghệ để số hóa quy trình dịch vụ, nâng cao tính chính xác, đẩy nhanh tốc độ phục vụ đồng thời làm nền tảng để phát triển nhiều dịch vụ mới theo kịp xu thế thị trường, BIDV là một trong những ngân hàng Việt Nam đầu tiên tự chủ về hệ thống công nghệ, phần mềm, qua đó mang lại trải nghiệm tốt hơn và gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Thu nhập từ dịch vụ Ngân hàng lưu ký - giám sát tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Vào tháng 4.2021, Chương trình Ngân hàng lưu ký và giám sát chứng khoán của BIDV (BIDV eTrust) đã được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê và được công nhận là sản phẩm/giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021.

Thông tin về BIDV

Thành lập ngày 26.4.1957, BIDV là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam xét theo quy mô tổng tài sản tính đến cuối năm 2020. Tính đến hết quý 2/2021, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt trên 1,64 triệu tỉ đồng, mạng lưới rộng khắp với gần 1.100 chi nhánh và phòng giao dịch trong và ngoài nước, thiết lập quan hệ đối tác với 2.300 định chế tài chính trên toàn cầu. Trong nhiều năm liên tiếp BIDV thuộc Top 2.000 công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới (Tạp chí Forbes bình chọn), Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới (Brand Finance bình chọn).

Thông tin về The Asian Banker

The Asian Banker được thành lập từ năm 1996 tại Singapore, là tạp chí hàng đầu cung cấp về chiến lược và xây dựng nền tảng cho ngành dịch vụ tài chính. The Asian Banker thường xuyên tổ chức các sự kiện đánh giá, trao giải thưởng về tài chính trên thế giới, tập trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Trung Quốc, Nhật Bản...) và một số thành phố ở châu Âu. Bên cạnh giải thưởng “Best Custodian Bank in Vietnam”, The Asian Banker cũng vinh danh BIDV tại nhiều hạng mục khác như “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” lần thứ 6, “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tốt nhất Việt Nam”, Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam, và nhiều giải thưởng khác.