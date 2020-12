BIDV tiếp tục là ‘Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam’

Trong thời gian qua, BIDV đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh trong lĩnh vực Ngân hàng SME như: Giải thưởng “Giao dịch Tài trợ thương mại cho SMEs tốt nhất 2019” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) bình chọn; Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” (2018 - 2019 - 2020) do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn; Giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững 2019” trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn...