Biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island kiến tạo chuẩn sống wellness

Kỷ nguyên bất động sản wellness

Khái niệm bất động sản wellness gắn với các không gian sống và làm việc được thiết kế với mục tiêu chú trọng vào sức khỏe thể chất và tinh thần. Chính vì thế, tính bền vững trong xây dựng cũng như môi trường sống được đặt lên hàng đầu.

Các yếu tố như ánh sáng tự nhiên, chất lượng không khí, âm thanh, sự kết nối, giao hòa với không gian xanh cùng các tiện ích phục vụ nhu cầu nâng cao sức khỏe - từ các tiện ích phổ biến như hồ bơi, phòng gym, sân tennis, các chương trình nâng cao thể chất tùy biến cho hộ gia đình như hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng, tư vấn giảm cân, các lớp học yoga, thiền… bên cạnh các nhà hàng phục vụ món ăn hữu cơ cho đến nhà hàng phục vụ món ăn hữu cơ đang được các nhà phát triển bất động sản nghiên cứu và áp dụng.

Với mục tiêu đặt sức khỏe của con người làm trọng tâm hình thành, thiết kế, sáng tạo và tái phát triển không gian sống, bất động sản wellness đang trở thành xu hướng bùng nổ trong thời gian tới.

Theo báo cáo Build Well to Live Well: Wellness Lifestyle Real Estate and Communities của tổ chức phi lợi nhuận Global Wellness Institute, thị trường bất động sản tích hợp các tiện ích hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe (welness real estate) hiện có giá trị 134 tỉ USD và ước tính sẽ tăng lên 180 tỉ USD vào năm 2022 - tức chiếm 50% so với ngành công nghiệp xây dựng “xanh” trên toàn cầu.

Ecopark Grand - The Island dẫn đầu xu thế bất động sản wellness tại Việt Nam

Trước nhu cầu đang ngày càng gia tăng về các tiện ích chăm sóc sức khỏe, một số đơn vị phát triển bất động sản cao cấp tại Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này để thu hút lớp cư dân thượng lưu. Ecopark Grand - The Island, dự án biệt thự đảo tên tuổi tại thị trường phía Bắc với không gian sinh thái, mang đến trải nghiệm sống đáng nhớ về một cuộc sống bình yên, tự tại giữa sông nước, cỏ cây là dự án như vậy.

Lấy cảm hứng từ Đảo Cọ kỳ vĩ ở Dubai, nơi được mệnh danh là "Kỳ quan thứ 8 của thế giới", Ecopark Grand - The Island được xây trên những nhánh đảo nhô ra giữa vịnh hồ xanh mát. Từ trên cao nhìn xuống, khu biệt thự đảo sẽ khiến bạn liên tưởng đến một thế giới siêu thực trong bộ phim giả tưởng The Island của đạo diễn Michael Bay, một hòn đảo lý tưởng, nơi được cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ào và ô nhiễm.

Với mục tiêu tạo dựng một không gian sống lý tưởng đúng chuẩn wellness, biệt thự Ecopark Grand - The Island được thiết kế theo cách đặc biệt nhằm tận dụng tối đa yếu tố thiên nhiên, trong đó, nước là yếu tố hồn cốt, giúp tạo ra sự liền mạch giữa không gian bên trong và bên ngoài. Có thể nói, bên cạnh mảng xanh và nước vốn là hai yếu tố cốt lõi tạo nên nét đặc biệt cho quần thể biệt thự đảo với tỷ lệ không gian mặt nước và cây xanh chiếm tới 62%, thiết kế thông minh cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Đây thực sự là không gian sống đẳng cấp hài hòa giữa thiên nhiên được vẽ nên bởi gam màu xanh bất tận của cỏ cây và thảm tầng thực vật trải dài ngút mắt, những giàn tường vi e ấp trước cửa nhà, những rặng dừa rủ bóng hay những vườn cẩm tú cầu quyến rũ, kiêu sa. Ở đó, bạn sẽ đón những tia nắng mai tinh khôi với ly cà phê pha đúng điệu bên khung cửa sổ rộng mở hướng ra mặt hồ trong veo hay tận hưởng những phút giây tĩnh lặng giữa hoàng hôn tím biếc.

Hệ thống mặt nước chảy qua biệt thự đảo được thiết kế bởi 3 công ty lớn đến từ Singapore, Mỹ, Úc và Nhật. Hệ thống mặt nước theo kiểu giật cấp từ thấp đến cao, cao nhất là khu Làng Việt, sau đó đến đảo, rồi vịnh Aqua bay và thấp nhất là khu vực sân golf 18 hố, nước sẽ tự động chảy từ cao đến thấp và sau đó được bơm ngược trở lại bằng hệ thống bơm ngầm về khu xử lý nước bên cạnh khu Làng Việt.

Các đặc quyền về tiện ích và dịch vụ xứng tầm giúp nâng cao sức khoẻ cho cư dân cũng được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng trong nỗ lực hòa hợp yếu tố Ecology và Economy. Không gian clubhouse rộng hơn 7.000 m2 vươn ra mặt hồ với đầy đủ các tiện ích hạng sang như phòng thử rượu, bussiness lounge thượng hạng, bến du thuyền, lầu vọng thủy, bể bơi vô cực ngoài trời 4 mùa, phòng gym, spa, sauna; ca nô hiện đại phục vụ di chuyển và tham quan nội khu biệt thự đảo; đội ngũ nhân viên concierge sẵn sàng phục vụ 24/7 hay đặc quyền được phục vụ tại nhà khi cần “thửa” những món đồ xa xỉ trong bộ sưu tập phiên bản giới hạn của các thương hiệu trứ danh như LVMH, Bvlgari, Tumi…

Tất cả đều được “đo ni đóng giày” để mang đến cho cư dân những trải nghiệm khó quên về một cuộc sống sang trọng nhưng đảm bảo sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần theo một cách rất riêng của cộng đồng wellness mang tên Ecopark Grand - The Island.