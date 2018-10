Biệt thự, nhà phố khan hàng, giới đầu tư đổ xô về khu đông

Một chuyên gia bất động sản nhận định: Nếu chỉ quan sát số liệu bề nổi sẽ nhầm tưởng giao dịch ở phân khúc này không mấy khả quan. Thực chất, biệt thự, nhà phố luôn được săn đón và tăng giá ổn định.

Vừa chào bán đã hết

Tuy nguồn cung và tỷ lệ tiêu thụ đều giảm so với các quý trước nhưng giá bán vẫn tăng mạnh. CBRE cho biết: Thị trường bất động sản liền thổ gồm nhà phố và biệt thự xây sẵn có mức giá tăng khá mạnh. Tại một số dự án xây sẵn, giá bán thứ cấp trong quý 3 đã tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo khảo sát của DKRA Vietnam, phân khúc nhà liền thổ trong quý 3 chỉ có 1 dự án đáng chú ý mở bán (thuộc giai đoạn tiếp theo của dự án trước đó), cung ứng 17 căn và ngay lập tức được tiêu thụ 100%.

Ở thị trường thứ cấp, Cát Lái (Q.2) đang là điểm sáng về giao dịch, một số dự án tăng 5 - 7%. Đây là mức tăng giá chỉ trong quý 3 chứ không phải tăng so với thời kỳ mở bán đầu tiên bởi so với thời điểm đó thì giá đã tăng lên rất nhiều. Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Bộ phận R&D Công ty cổ phần DKRA Việt Nam cho biết: “Khi mở bán các giai đoạn tiếp theo, mức giá có tăng thêm so với các quý trước, vì dự án hoàn thành dần, giá bán trong giai đoạn sau sẽ cao hơn giai đoạn trước”.

Ghi nhận cũng cho thấy nhu cầu biệt thự, nhà phố tại TP.HCM đang gia tăng, nhất là về dịp cuối năm trong bối cảnh thị trường khan hiếm sản phẩm chào bán. Những dự án có vị thế đắc địa, hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích đồng bộ dù giá cao hơn mặt bằng chung nhưng nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra sở hữu.

Khu đông dẫn đầu, biệt thự triệu đô lên ngôi

Theo số liệu khảo sát của DKRA Vietnam trong quý 3, nguồn cung sơ cấp tập trung chủ yếu ở khu đông Sài Gòn, chiếm khoảng 61% nguồn cung mới trên toàn thị trường.

Một trong những lý do quan trọng tạo nên sức hút ở khu đông chính là việc hệ thống hạ tầng ở khu vực này liên tục được đầu tư và hoàn thiện. Nổi bật nhất có thể kể đến dự án tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Thời Đại bắc qua đảo Kim Cương đã đưa vào sử dụng và hàng loạt công trình giao thông trọng điểm khác đang triển khai thực hiện như Vành đai 2, Vành đai 3, tàu điện Thủ Thiêm - sân bay quốc tế Long Thành, Metro Bến Thành - Suối Tiên, nút giao thông Mỹ Thủy…

Biệt thự Sol Villas do Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn (SCC) đầu tư và DKRA Vietnam phân phối độc quyền là khu biệt thự compound hạng sang hiếm hoi tại quận 2 hiện nay Theo nhận định của giới chuyên môn, từ nay đến hết năm 2019, khu đông vẫn là đích ngắm của khách mua BĐS và các nhà đầu tư lớn. Cú hích “tỉ đô” từ hạ tầng đã kéo theo làn sóng đầu tư gia tăng ở khu vực này, các tập đoàn hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ… không ngừng rót vốn vào khu đông, trong đó đáng chú ý là 2 dự án lớn của Intel và Samsung tại khu công nghệ cao hay dự án Công viên Khoa học và Công nghệ quy mô 200 ha. Theo nhận định của giới chuyên môn, từ nay đến hết năm 2019, khu đông vẫn là đích ngắm của khách mua BĐS và các nhà đầu tư lớn. Cú hích “tỉ đô” từ hạ tầng đã kéo theo làn sóng đầu tư gia tăng ở khu vực này, các tập đoàn hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ… không ngừng rót vốn vào khu đông, trong đó đáng chú ý là 2 dự án lớn của Intel và Samsung tại khu công nghệ cao hay dự án Công viên Khoa học và Công nghệ quy mô 200 ha.

Khu compound là mô hình biệt thự biệt lập được xây dựng khép kín, hạ tầng đồng bộ, chỉn chu, sở hữu hệ thống kiểm soát an ninh bằng thẻ từ, lực lượng tuần tra bảo vệ 24/24. Hiện tại, toàn thị trường quận 2, khu biệt thự hiếm hoi compound hạng sang Sol Villas do Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn (SCC) làm chủ đầu tư và không ngoài dự đoán, dự án ghi nhận lượng tiêu thụ rất tích cực. 100% sản phẩm ra mắt trong đợt mở bán đầu tiên đã được giao dịch thành công chỉ trong 1 tuần. Đến nay, hơn 80% biệt thự compound hạng sang Sol Villas đã có chủ nhân.