Bình Định An Viên - Nơi tri ân cuộc sống

Một góc công viên nghĩa trang ẢNH: BÌNH ĐỊNH AN VIÊN Nơi đây có tổng diện tích gần 60 ha, do Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát làm chủ đầu tư xây dựng tại khu vực 8, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cách trung tâm TP.Quy Nhơn 20 km.

Mộ đơn trong công viên nghĩa trang ẢNH: BÌNH ĐỊNH AN VIÊN Các sản phẩm mà Bình Định An Viên mang đến cho quý khách hàng rất đa dạng để lựa chọn các loại mộ đơn, mộ đôi. Ngoài ra nếu có nhu cầu diện tích lớn để quy tập phần mộ gia đình, quý khách cũng có thể lựa chọn loại mộ gia tộc với các kích thước tiêu chuẩn như 30 m², 50 m², 100 m²…

Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên tọa lạc trong khuôn viên Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên, được khởi công xây dựng vào tháng 6.2020 do Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 20 tỉ đồng (100% nguồn vốn xã hội hóa). Trung tâm gồm các khu chức năng:

Nhà hỏa táng ẢNH: BÌNH ĐỊNH AN VIÊN - Khu vực nhà hỏa táng được trang bị 2 lò đốt hiện đại cùng công nghệ tiên tiến được nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Lò hỏa táng được vận hành tự động hoàn toàn, được trang bị các tính năng hiện đại an toàn, đảm bảo sau khi quan tài đưa vào lò hỏa táng và đóng cửa buồng đốt thì cửa sẽ tự động đóng kín lại cho đến khi hoàn tất quá trình hỏa táng - đảm bảo người đã khuất được yên nghỉ trong an bình, với nhiệt độ lò hỏa táng buồng đốt rất cao cho phép thời gian hỏa táng rất nhanh, lò có công suất 20 ca/ngày.

- Khu nhà tang lễ và văn hóa tâm linh, khu vực phòng chờ, khu quản lý và các công trình phụ trợ: Công viên cây xanh, bãi đậu xe, điểm nghỉ chân… Đem đến một giải pháp an táng tiết kiệm, thân thiện với môi trường, đảm bảo khí thải không màu, không mùi, không ô nhiễm.

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát - Tên dự án: Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên - Văn phòng đại diện: Tầng 1, Tòa nhà PISICO, 99 Tây Sơn, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Địa chỉ dự án: Tổ 4, KV 8, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. + Hotline: 0899 986 968 + Website: binhdinhanvien.vn + Email: binhdinhanvien@gmail.com