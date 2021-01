Bình Dương với chủ trương quy hoạch đồng bộ, người dân đổ dồn về sinh sống

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của Bộ Y tế do ông Đỗ Hữu Tuấn, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán tại tỉnh Bình Định.