Bình Thuận đón chào trung tâm thể thao biển tiêu chuẩn quốc tế bậc nhất Việt Nam

Trong khi Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang là những “anh lớn” đáng gờm trên đường đua bất động sản thuần về nghỉ dưỡng, thì “người em” Bình Thuận lựa chọn kết hợp giữa du lịch trải nghiệm và rèn luyện sức khỏe tại trung tâm thể thao biển lớn nhất Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế.

Lợi thế khó cưỡng

Bình Thuận sở hữu 192 km đường bờ biển dài và đẹp. Thời tiết nắng ấm, khô ráo và hầu hết các tháng trong năm đều lộng gió là điều kiện lý tưởng để trải nghiệm các bộ môn thể thao trên biển với tần suất ít nhất 5 - 6 ngày/tuần. Điều này giúp Bình Thuận “quyến rũ” những “tay chơi” chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về tranh tài, thông qua các giải đấu thể thao biển quốc tế.

GS-TS Terry Stevens - Hội đồng tư vấn Du lịch quốc tế, chuyên gia Tổ chức Du lịch thế giới, cho biết: “Du lịch thể thao ngày nay là một động lực quan trọng đối với du lịch trên phạm vi toàn cầu. Để du lịch thể thao thực sự trở thành một loại hình kinh doanh hiệu quả, các nhà quản lý cần tiếp cận theo hướng phát triển bền vững, ngành nghề thể thao cần phối hợp với ngành du lịch để trở thành động lực giúp điểm đến phát triển”.

Việc gắn kết du lịch với thể thao, đặc biệt là thể thao biển từ lâu đã được triển khai tốt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó, hình thành các địa danh nổi tiếng thu hút du khách và đồng thời thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế như ở Maldives, Hawaii, Ấn Độ, Thái Lan.

Từng được ví von như “cô gái ngủ quên” giữa đường đua bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng khi bừng tỉnh giấc, Bình Thuận lập tức vụt sáng nhờ tận dụng lợi thế tự nhiên vốn có vào việc phát triển các mô hình du lịch được xem là xu hướng của thế giới.

Kê Gà bứt phá

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn ra cuối tháng 8 vừa qua, Bình Thuận đặt mục tiêu đến năm 2020, sẽ thu hút khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 850.000 lượt. Phấn đấu đến năm 2030, sẽ trở thành trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia và là một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tỉnh cũng đã ban hành quyết định về việc quản lý hoạt động thể thao giải trí trên biển được phép khai thác tại bãi biển ở một số địa phương, trong đó có Kê Gà (Hàm Thuận Nam).

Tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay kiến tạo điểm đến chiến lược tại thủ phủ du lịch mới Kê Gà Ảnh: Thanh Long Bay

Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, Kê Gà còn có lợi thế mà không thiên đường biển nào có được - nằm tại cửa ngõ “thủ phủ resort”, chỉ cách TP.HCM 2 giờ di chuyển bằng ô tô qua hệ thống đường cao tốc, đồng thời ở giữa hai sân bay lớn: sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Phan Thiết. Tương lai, khi hai sân bay này đi vào vận hành, khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng... đến Bình Thuận lần lượt chỉ còn 30 phút đến 60 phút di chuyển. Khu vực từ Lagi đến Kê Gà sẽ có cơ hội đón nhận hàng triệu lượt khách quốc tế.

Bên cạnh đó, tuyến đường ven biển quốc gia sẽ tái dựng bức tranh đặc sắc, hiếm có tương tự như 17 dặm đường tình ven bờ vịnh Monteray thuộc Los Angeles (Mỹ). Nơi đây, sẽ phát triển nhiều điểm đến dành cho hoạt động chèo thuyền, bơi lặn, dù bay, nhà phao khổng lồ thu hút du khách ngoạn cảnh.

Bài toán đặt ra cho Kê Gà là phải tạo dựng một hệ sinh thái hài hòa các yếu tố du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe.

Theo đánh giá của chuyên gia thiết kế khai thác và vận hành mô hình thể thao biển của Mỹ, eo biển Hòn Lan (Kê Gà) có nhiều nét tương đồng như Hawaii cách đây nhiều năm, là nơi thích hợp nhất để kiến tạo một trung tâm thể thao biển quy mô lớn tại Việt Nam.

Thanh Long Bay đón đầu xu thế phát triển thể thao biển

Thời gian qua, đã có các ông trùm bất động sản xem Bình Thuận là nơi “chọn mặt gửi vàng”. Sự bảo chứng được khẳng định rõ hơn khi chỉ trong 9 tháng đầu năm 2019 đã có đến 4 tổ hợp dự án nghỉ dưỡng thuộc top lớn nhất cả nước tập trung về nơi này và gần đây nhất là Thanh Long Bay tại Kê Gà do Nam Group phát triển và DKRA Vietnam làm tổng đại lý tiếp thị và phân phối.

Tính đến hiện tại, Thanh Long Bay là dự án đầu tiên có thể giải “cơn khát” của thị trường về một tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí và thể thao biển đẳng cấp, đặc biệt là trung tâm thể thao biển lớn bậc nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tọa lạc tại mặt tiền tuyến đường biển quốc gia 719B, Thanh Long Bay có tổng diện tích 90 ha, bao gồm 12 phân khu chính được quy hoạch đồng bộ, ôm trọn 1,7 km bờ biển riêng biệt trong vịnh Hòn Lan. Cùng với lộ trình phát triển dài hạn của Bình Thuận, Thanh Long Bay kỳ vọng sẽ trở thành “đấu trường thể thao biển” quốc tế với hàng loạt bộ môn thể thao được yêu thích trên thế giới như dù lượn, chèo thuyền kayak, lặn biển, cano biển, mô tô biển, chèo ván sub, lướt ván buồm...

Đặc biệt, Tập đoàn H2O đến từ Hawaii (Mỹ) - đơn vị cung cấp, khai thác loại hình thể thao dưới nước lớn nhất Hawaii với nhiều năm kinh nghiệm, cũng sẽ hợp tác với Nam Group trong chiến lược phát triển trung tâm thể thao biển theo chuẩn quốc tế. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng về việc bảo chứng cho mức độ đầu tư nghiêm túc cũng như hứa hẹn sự đa dạng, phong phú của các bộ môn thể thao sẽ được áp dụng tại đây.

Hiện tại, Nam Group và DKRA Vietnam - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án đã chính thức giới thiệu ra thị trường khu căn hộ biển

The Coast và mô hình nhà phố thương mại biển 2 mặt tiền. Với mức giá chỉ từ 1,38 tỉ đồng/căn hộ biển 5 sao sở hữu lâu dài, bàn giao nội thất hoàn chỉnh và thời gian thanh toán kéo dài trong 4 năm, Thanh Long Bay đem đến giải pháp đầu tư an tâm - an toàn - an nhàn cho tất cả các khách hàng.