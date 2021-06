Bitcoin, Ethereum, Dogecoin... lao dốc xuống đáy

Sáng nay 22.6, thị trường tiền số thế giới đồng loạt giảm mạnh. Giá Bitcoin giảm còn 32.923 USD, giảm 4,15% trong vòng 24 giờ qua và tổng cộng giảm gần 18,5% trong vòng 1 tuần. Thậm chí trong đêm 21.6, giá Bitcoin giảm dưới 32.000 USD. Tương tự, Ethereum cũng mất 6,6% xuống 1.968 USD và tổng cộng sụt hơn 24% trong vòng một tuần; Binance giảm 12% xuống 287,3 USD và tổng cộng giảm hơn 23% trong vòng một tuần, Dogecoin giảm 22,5% còn 0,2034 USD và bay tổng cộng 37,5% sau một tuần; Polkadot sụt 14,7% xuống 16,39 USD và bốc hơi hơn 35% trong vòng một tuần...

Bitcoin lại rớt giá sau khi Trung Quốc kiểm soát chặt

So với mức cao nhất đạt được trong tháng 4, tất cả đồng tiền số đều sụt giảm từ 50 - 80%. Trong đó, một số đồng coin rác như Dogecoin đã bốc hơi hơn 70%, Shiba Inu bốc hơi hơn 500%... Vốn hóa thị trường tiền số được ghi nhận hiện tại còn 1.343,5 tỉ USD, giảm 104 tỉ USD so với đầu tháng 5 và mất hơn 700 tỉ USD so với đầu tháng 4.

Về mặt kỹ thuật, giá Bitcoin đi xuống dưới ngưỡng giao nhau của đường giá bình quân ngắn hạn đi xuống và giao cắt với đường giá bình quân dài hạn cho thấy tín hiệu giảm tiếp tục.

Giá Bitcoin lao dốc ngay sau khi có tin Trung Quốc siết chặt hơn nữa kiểm soát đối với hoạt động đào tiền ảo. Cụ thể, ngày 21.6, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết mới đây đã triệu tập lãnh đạo một số ngân hàng và công ty thanh toán, gồm Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) và Alipay, để yêu cầu tăng cường giám sát đối với hoạt động giao dịch tiền ảo.