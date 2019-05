Bitcoin trụ vững trên mức 7.000 USD

Tính đến cuối giờ sáng 13.5, trên trang Coinmarketcap, giá Bitcoin đang ở mức 7.016,34 USD/Bitcoin dù đầu giờ sáng giảm xuống dưới mức 7.000 USD.

Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn đang giảm 2,32% so với một ngày trước đó. Như vậy sau khi tăng vọt lên mức 7.500 USD trong ngày 12.5 thì đồng tiền ảo này bắt đầu điều chỉnh khi các nhà đầu tư tăng mạnh bán ra. Giá trị vốn hóa của Bitcoin hiện ở mức hơn 124,16 tỉ USD.

Tương tự, đồng Ethereum cũng đang hồi phục trở lại, đạt 188,7 USD/coin so với mức 186,06 USD vào đầu ngày. Nhưng đồng này cũng đã giảm 2,62% so với một ngày trước. Tuy nhiên đồng Ripple quay đầu tăng nhẹ trở lại 0,08% lên 0,318 USD so với giá 0,310 USD vào đầu ngày.