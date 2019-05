Bộ, ngành nào giải ngân vốn đầu tư ngân sách ì ạch nhất sau 4 tháng ?

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, mặc dù vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 4 cao hơn so với tháng trước (tăng 13,2%) và so với cùng kỳ năm trước (tăng 1,2%) nhưng tốc độ tăng so với cùng kỳ các năm, giai đoạn 2016 - 2019 có sự sụt giảm rõ rệt.