'Bỏ túi' 776 tỉ đồng từ chương trình tiết kiệm điện

Theo Ban chỉ đạo cung ứng, tiết kiệm và an toàn điện TP.HCM: "Năm 2018, các Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã liên tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội của TP.HCM như: MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Luật gia…tổ chức truyền thông rộng rãi thể lệ chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các cuộc họp khu phố, tổ dân phố, sinh hoạt chuyên đề thông qua lực lượng tuyên truyền viên của các đơn vị”.

Ngành điện còn sáng tạo đưa hàng ngàn cẩm nang tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn đến với thanh niên, phương châm “ra tắt, vào bật” đối với ánh sáng cũng như đóng ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tuyên truyền trên bảng tin cơ quan, đơn vị, lồng ghép tuyên truyền về cuộc vận động trong các buổi sinh hoạt chi Đoàn, sinh hoạt cơ quan dưới cờ, giao ban định kỳ, xây dựng 2 bộ sản phẩm tuyên truyền infographic về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tham gia chiến dịch Giờ trái đất 2018 với chủ đề “Go more green - Hôm nay tôi chọn sống xanh” và các công trình thay thế sử dụng bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện LED.

Ngành điện luôn tôn vinh việc sử dụng điện tiết kiệm và an toàn

Khách hàng sử dụng App EVNHCMC may mắn nhận chiếc tivi Led trị giá 10 triệu đồng

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết: “Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018 đã vận động được 727.097 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, tăng 10.766 hộ so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng điện tiết kiệm được 395 triệu kWh, trong đó có 400.663 hộ tiết kiệm từ 10% trở lên… mang lại hiệu quả hết sức lớn về kinh tế, xã hội…, tiết kiệm cho xã hội chi phí mua điện là 776 tỷ đồng , góp phần giảm được 322.083 tấn CO2 phát thải ra môi trường. Thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên để cập nhật các thông tin, quy định mới về tiết kiệm năng lượng”.

Nhân dịp này, EVNHCMC cũng đã trao Bằng khen Gia đình tiết kiệm điện xuất sắc cấp TP cho 24 gia đình, gồm các hộ: Nguyễn Trí Hoành (Q.1), Mai Thị Thủy Hoa (Q.2), Vĩnh Bảo (Q.3), Hồ Văn Nhân (Q.4), Ngô Thị Mùi (Q.5), Nguyễn Thị Ánh (Q.6), Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Q.7), Lê Thành Khoa (Q.8), Đặng Văn Xây (Q.9), Nguyễn Văn Thành (Q.10), Nguyễn Thị Kim Quê (Q.11), Trương Thị Nghỉ (Q.12), Đinh Thị Nga (H.Bình Chánh), Phạm Thị Hoa (H.Bình Tân), Nguyễn Thị Đa (H.Bình Thạnh), Thạch Khương (H.Cần Giờ), Nguyễn Hữu Trọng (Q.Gò Vấp) , Huỳnh Diệu Cường (H.Hóc Môn), Nguyễn Thị Gái (H.Nhà Bè), Nguyễn Văn Minh (Q.Phú Nhuận), Nguyễn Văn Thành (Tân Bình), Trần Thị Phụng (Q.Tân Phú), Lê Thị Ngọc Tuyết (Q.Thủ Đức), Ông Tú Mẫn (H.Củ Chi)…và trao danh hiệu Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2018 cho 480 hộ gia đình trên toàn địa bàn TP.HCM.