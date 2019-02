BOT TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: Bị cướp mới... lộ tiền thu phí

Khởi tố, bắt tạm giam hai bị can cướp hơn 2,2 tỉ đồng tại BOT Dầu Giây Ngày 10.2, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nam và Tuấn Anh là hai bị can đã cướp hơn 2,2 tỉ đồng (ngày 7.2, tức sáng mùng 3 tết) tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai Hoàng Nam (trái) và Tuấn Anh tại cơ quan công an Cũng theo đại tá Kim, Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với hai bị can trên. Về số tiền 2,2 tỉ đồng bị cướp, ông Kim cho hay đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã thu hồi hơn 2,1 tỉ đồng, còn thiếu vài chục triệu đồng. Ông Kim cho biết thêm, hiện Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhưng khả năng ngoài hai bị can trên thì không còn đồng phạm nào khác. Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 7.2, Nam và Anh mang theo súng, dao, xông vào Trạm thu phí Dầu Giây, khống chế, uy hiếp các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát để cướp đi số tiền hơn 2,2 tỉ đồng trong két sắt. Số tiền bị hai bị can cướp lấy đi hơn 2,2 tỉ đồng, số tiền còn lại sau vụ cướp hơn 1 tỉ đồng. Đến 23 giờ ngày 7.2, lực lượng trinh sát của Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nam và Anh tại ga Sài Gòn khi cả hai vào mua vé để bỏ trốn. Sau khi bị bắt, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai ban đầu của Nam và Anh tại cơ quan công an, sau khi cướp được tiền, tẩu thoát, cả hai chạy trốn bằng xe máy để sẵn bên ngoài. Chạy được khoảng 3 km tới khu vực gần đường ray xe lửa (thuộc xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất, Đồng Nai) thì tìm chỗ vắng đốt bộ quần áo bịt mặt, khẩu trang, găng tay và một số dụng cụ gây án... nhằm phi tang. Sau đó, Nam chạy xe máy đến gửi ở Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (cách hiện trường gây án khoảng 5 km) rồi bắt xe đi TP.HCM. Còn Tuấn Anh do bị đau chân nên đã chui vào một bụi rậm để trốn, đến 19 giờ cùng ngày thì đi ra QL1 bắt xe lên TP.HCM gặp Nam như đã hẹn tại ga Sài Gòn để chia tiền cướp được và mua vé tàu đi trốn thì bị bắt. Theo VEC E, cả Nam và Anh từng là nhân viên bảo vệ (đã bị sa thải trước đó) của Công ty VEC E. Tại địa điểm hai bị can phi tang dụng cụ gây án, công an cũng đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng, 1 con dao, 1 cây búa, 1 cái kìm; còn quần áo, khẩu trang, găng tay đã bị cháy rụi. Hai bị can khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã "lên kế hoạch" cướp từ trước tết, khẩu súng mà cả hai sử dụng để cướp được mua trên mạng xã hội với giá 6 triệu đồng, loại súng bắn đạn bi. Lê Lâm