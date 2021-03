BOT xa lộ Hà Nội trước 'giờ G'

Từ sáng sớm 20.3, dù nhằm ngày nghỉ cuối tuần nhưng rất nhiều tốp nhân viên của Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) - chủ đầu tư dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và QL1 - đã có mặt tại UBND phường Thảo Điền, An Phú, các chung cư thuộc khu vực 2 tuyến đường song hành của trục xa lộ Hà Nội để hỗ trợ người dân dán thẻ ETC cho phương tiện và đăng ký đối tượng được giảm giá.

Theo quyết định mới nhất của UBND TP, nhằm hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 , mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện lưu thông qua Trạm BOT xa lộ Hà Nội sẽ được điều chỉnh giảm 10% trong năm đầu tiên (từ 0 giờ ngày 1.4.2021 - 24 giờ ngày 31.3.2022). TP.HCM giảm 100% giá vé đối với các loại xe buýt có tuyến cố định lưu thông qua Trạm xa lộ Hà Nội và giảm 50% giá vé cho ô tô dưới 12 ghế không sử dụng để kinh doanh của các chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú dài hạn trên 6 tháng trước ngày Trạm thu phí xa lộ Hà Nội đi vào hoạt động) trên mặt đường 2 tuyến đường song hành của trục xa lộ Hà Nội, bao gồm cả các hộ dân sống trên các chung cư trên mặt đường song hành . Do đó, trong thời gian qua, phía chủ đầu tư đã phối hợp cùng UBND 11 phường của TP.Thủ Đức thống kê danh sách các chủ phương tiện thuộc diện được giảm 50% mức thu dán thẻ ETC cho các chủ phương tiện này.