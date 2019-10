Cà phê lao dốc, nhà nông mất 1 triệu đồng/tấn

Tại cảng TP.HCM, giá cà phê giảm 900 đồng/kg, cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% được giao dịch ở mức giá 1.403 USD/tấn (giá FOB), trừ lùi + 150 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới , giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 trên sàn London (Anh) giảm đến 39 USD, tương đương giảm 3,02% xuống ở 1.253 USD/tấn. Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 trên sàn New York (Mỹ) cũng mất 2 cent, tương đương 2,02%, chốt phiên giá 97 US cent/lb.

Với mức giảm này, mỗi tấn cà phê bán ra hôm nay mất từ 700.000 - 1 triệu đồng Đ.N.T

Brazil - thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới vừa có báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 9 chỉ đạt 2,69 triệu bao, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm nay của quốc gia Nam Mỹ này đạt tổng cộng 26,49 triệu bao, tăng mạnh tới 348,49% so với xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018. Về giá trị, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 đạt 330,2 triệu USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước.