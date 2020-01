Cả xã giàu nhờ mai 'đầu voi, đuôi tý'

Thu khoảng 115 tỉ đồng từ tiền bán mai tết

Ông Đào Xuân Huy, Phó chủ tịch UBND TX.An Nhơn, cho biết hiện UBND tỉnh Bình Định đã công nhận 5 làng nghề trồng mai kiểng truyền thống trên địa bàn xã Nhơn An gồm: Háo Đức, Thuận Thái, Trung Định, Thanh Liêm, Tân Dương. Từ xã Nhơn An, nghề trồng mai lan rộng khắp TX.An Nhơn. Hiện TX.An Nhơn có khoảng 3.000 hộ dân trồng mai vàng với diện tích khoảng 145 ha. Theo ước tính, trong dịp Tết Canh Tý 2020, TX.An Nhơn thu về khoảng 115 tỉ đồng từ tiền bán mai vàng, nhiều hơn so với dịp tết năm trước khoảng 40 tỉ đồng. “UBND tỉnh Bình Định đang triển khai đề án phát triển làng nghề sản xuất cây mai vàng An Nhơn. Theo đề án, sẽ hình thành 2 vùng sản xuất cây mai vàng tập trung trên địa bàn xã Nhơn An và Nhơn Phong với quy mô 75 ha”, ông Huy cho biết.