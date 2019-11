Các đơn vị danh tiếng đồng hành phân phối Him Lam Green Park

Trong sự kiện kick-off “Lễ ra quân những chiến binh thần tốc” vừa qua, đơn vị Phát triển và Kinh doanh dự án - Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã trao chứng nhận phân phối chính thức giai đoạn 2 dự án Him Lam Green Park cho 6 đơn vị phân phối.

Với nghi thức trao giấy chứng nhận đã đánh dấu sự kiện hợp tác quan trọng, mở ra một trang tiếp theo trên hành trình đưa khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh - Him Lam Green Park đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Ngay trong sự kiện kick-off, tinh thần và nhiệt huyết như những chiến binh của các đơn vị phân phối đã được khẳng định và lan tỏa thông qua sự hiện diện của gần 300 chuyên viên tư vấn. Bên cạnh đó, các thông tin chuyên sâu về dự án được truyền tải đã làm bầu không khí của sự kiện trở nên sôi động, để lại nhiều cảm xúc và dư vị ấn tượng. Đây cũng chính là bước khởi động cho hành trình chinh phục mới, lan tỏa hình ảnh của dự án đến đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm.

Thông qua sự kiện kick-off, chủ đầu tư Him Lam muốn truyền đi ngọn lửa đam mê, tinh thần làm việc hăng say, thần tốc, quyết tâm quét sạch bảng hàng, luôn đồng hành cùng dự án để mang đến cho khách hàng cơ hội sống và đầu tư tại khu đô thị kiểu mẫu hàng đầu xứ Kinh Bắc - Him Lam Green Park.

Sự kiện kick-off nhằm khởi động tinh thần, truyền lửa nhiệt huyết cho đội ngũ chiến binh

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư Him Lam - ông Dương Công Điệp, Giám đốc Khối Kinh doanh đã chia sẻ: “Sự kiện kick-off Lễ ra quân những chiến binh thần tốc nhằm khởi động tinh thần, truyền lửa nhiệt huyết giúp các chuyên viên kinh doanh tìm hiểu rõ hơn về dự án, sẵn sàng bùng nổ, bứt phá doanh số bán hàng. Chúng tôi hy vọng, mỗi bạn tại đây sẽ là một chiến binh, mỗi đơn vị phân phối sẽ là một tập thể chiến binh thực thụ, mạnh mẽ đồng hành cùng chủ đầu tư đến những giao dịch cuối cùng”.

Him Lam Green Park sở hữu hàng loạt tiện ích cao cấp và hiện đại

Ông Điệp cũng nhấn mạnh: Him Lam Green Park được đánh giá là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh, sở hữu hàng loạt tiện ích cao cấp và hiện đại đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế như: Trung tâm thương mại, hệ thống trường liên cấp từ mẫu giáo đến trung học cơ sở, trung tâm y tế, sân bóng đá, sân chơi trẻ em, công viên nghệ thuật… Đặc biệt, sân tập golf, bể bơi bốn mùa… là những tiện ích đẳng cấp, lần đầu tiên xuất hiện trong khu đô thị vùng đất quan họ. Đây chính là thứ vũ khí sắc bén để các chuyên viên tư vấn thuyết phục khách hàng.

Chủ đầu tư chú trọng kết nối cộng đồng khi thiết kế nhiều hạng mục công cộng, phục vụ đời sống cư dân tại khu đô thị. Dành phần lớn quỹ đất còn lại để phát triển mảng xanh, Him Lam Green Park tạo dựng không gian sống hài hòa giữa tiện ích hiện đại và thiên nhiên xanh mát.

Không gian công cộng đã và đang được hoàn thiện tại Him Lam Green Park

Ngoài hệ thống tiện ích cao cấp, hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của dự án đến từ vị trí đắc địa; được cấp sổ đỏ lâu dài; chính sách bán hàng linh hoạt và đặc biệt là được đầu tư phát triển bởi những đơn vị có năng lực hàng đầu Việt Nam.

Cũng trong sự kiện, thông tin quy hoạch mới về dự án, chính sách bán hàng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho các chiến binh bán hàng xuất sắc đã được công bố càng làm cho đội ngũ chuyên viên tư vấn có thêm động lực và tâm thế hứng khởi trên cuộc đua mới.

Như vậy, có thể thấy, với tất cả những giá trị mà dự án sở hữu, thì dù mua để ở, cho thuê hay bán lại, Him Lam Green Park vẫn là kênh đầu tư hiệu quả, đặc biệt là khi nhu cầu về nhà ở chất lượng cao của các chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo doanh nghiệp... sinh sống, làm việc tại Bắc Ninh ngày càng tăng.