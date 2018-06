Các tỉnh phía nam diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 30.5, tại H.Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) phối hợp Công ty điện lực Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Đối phó, khắc phục thiệt hại về điện do thiên tai

Ông Phạm Thanh Trúc, Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre, cho biết mục đích đợt diễn tập này nhằm chủ động đối phó, khắc phục tình huống thiệt hại lớn về lưới điện do thiên tai trong mùa mưa bão năm 2018; nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các công ty điện lực, chi nhánh điện cao thế. Đồng thời nâng cao tính cơ động, phản ứng nhanh trong việc huy động lực lượng xung kích tại chỗ từ các công ty điện lực, chi nhánh điện cao thế khi có tình huống thiên tai xảy ra đối với hệ thống điện.

Theo ông Trúc, đợt diễn tập giả định một cơn bão cấp 9 xảy ra lúc 15 giờ ngày 29.5 quét qua địa phận các xã Tân Bình, Tân Thạnh Tây, Hưng Khánh Trung A của H.Mỏ Cày Bắc, làm đường dây 110 kV Mỏ Cày 2 - Chợ Lách bị sự cố: đứt dây chống sét, nhiều tiếp địa trụ nối với thanh trụ bị hỏng, nhiều dây điện bị tua đứt. Cơn bão gây thiệt hại trực tiếp đến đường dây 110 kV Mỏ Cày 2 - Chợ Lách, làm hư hại nhiều tuyến đường dây. Khi bão đi qua, ngành Điện Bến Tre kiểm tra lưới điện 110 kV tại khu vực H.Mỏ Cày Bắc và đưa ra phương án khắc phục hậu quả để tái lập đường dây.

Phương án đưa ra để xử lý khắc phục sự cố do bão là thay thế các trụ đã bị đổ gãy, nối lại đường dây điện, tái lập nguồn điện cho khu vực. Cùng với các lực lượng địa phương như công an, dân phòng, chữa cháy, cứu thương và dân trong khu vực… đã được huy động đến hiện cùng hỗ trợ ngành điện thực hiện các phương án ứng phó, xử lý thiệt hại do bão gây ra.

Tại hiện trường, các đơn vị tham gia xử lý sự cố đã tích cực làm việc, nhanh chóng khắc phục sự cố đúng theo kịch bản, hoàn thành đúng tiến độ tái lập nguồn điện cho khu vực như kế hoạch đề ra, đồng thời các nhóm còn tổ chức bàn thảo, rút kinh nghiệm xử lý trực tiếp ngay tại hiện trường. “Trước đây ngành điện rất vất vả trong việc khắc phục những sự cố do thiên tai gây ra như giả định của buổi diễn tập do phương tiện còn thô sơ và công nhân chưa có nhiều kinh nghiệm. Hiện nay, nhờ đưa vào sử dụng các phương tiện chuyên dụng, thiết bị hiện đại cùng với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về xử lý sự cố ngày càng được nâng cao nên công tác khắc phục, xử lý sự cố được tiến hành nhanh chóng”, ông Trúc nói.

Nhiều kinh nghiệm bổ ích

Ông Đăng Văn Dình, Phó giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh, cho biết đơn vị tham gia cuộc diễn tập này nhằm thực hiện quy chế làm việc giữa các đơn vị, nâng cao ý thức và trách nhiệm của CBCNV ngành điện trước sự cố thiên tai. Cuộc diễn tập để “trắc nghiệm” lại phản ứng nhanh trong khâu tăng cường, huy động lực lượng, khả năng xử lý tình huống sự cố nhanh và hiệu quả nhằm tái lập kịp thời nguồn điện và các giải pháp khắc phục thiệt hại sau thiên tai.

Có mặt tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Mỏ Cày Bắc, đánh giá buổi diễn tập đã đạt được mục tiêu theo kế hoạch và rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích cho ngành điện và địa phương, đặc biệt là công tác phối hợp xử lý những sự cố thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, theo ông Sơn để công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả trong thời gian tới, ngành điện và địa phương cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” là: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; huy động người dân địa phương cùng tham gia diễn tập để có thêm những kỹ năng cần thiết khi bão lũ xảy ra.