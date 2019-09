Cách bán hàng ‘lạ đời’ của chủ dự án đô thị đáng sống bậc nhất Bình Dương

Chủ đầu tư “lạ đời”...

Khác với các chủ đầu tư khác trên thị trường, thay vì muốn khách hàng đóng tiền nhanh, mua sỉ, mua đầu tư thì chủ đầu tư dự án Thịnh Gia Tower lại thích khách hàng đóng tiền theo tiến độ, mua lẻ và tạo điều kiện cao khuyến khích khách mua nhà để ở.

Anh Ngô Hà - nhân viên kinh doanh một sàn bất động sản chia sẻ: “Làm môi giới bất động sản hơn 5 năm nay mình chưa thấy chủ đầu tư nào có chính sách kinh doanh lạ đời như vậy. Thường mỗi dự án khi giới thiệu ra thị trường, chủ đầu tư chỉ mong bán càng nhanh càng tốt. Vì vậy, họ thường chiết khấu cao cho khách hàng mua sỉ nhưng đối với Thịnh Gia Tower, càng mua sỉ càng chiết khấu thấp”.

Nếu khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở thì sẽ được tặng thêm 2 - 3 chỉ vàng cho căn 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ. Riêng nhân viên kinh doanh sẽ được thưởng 2 triệu đồng/căn khi bán được căn hộ cho khách có nhu cầu mua ở.

“Không chỉ “lạ” trong chính sách bán hàng, vị chủ đầu tư này còn “lạ đời” khi tham gia ở ngay trong chính những dự án của mình.

… Và lòng tin từ cư dân

Từ lời kể của nhiều nhân viên kinh doanh, chúng tôi xuống thăm Thịnh Gia Residence vào một buổi chiều muộn. Nhìn cảnh nhộn nhịp, sầm uất của Khu đô thị Thịnh Gia hiện tại, ít ai có thể biết được, cách đây hơn 2 năm nơi đây chỉ là bãi đất đầy sình lầy, hoang hóa.

Chị Nhài, cư dân Thịnh Gia chia sẻ: “Hơn 2 năm trước mình có xuống đây tìm hiểu nhưng không dám mua nhà vì thấy bãi đất trống mọc đầy cỏ hoang. Rồi ông xã cứ chở xuống thường xuyên, mỗi lần xuống lại thấy có con đường mới, có dãy nhà mới, thế là mình mua 1 căn”.

“Mới có 2 năm mà khu này đã phát triển thế này. Đường sá hoàn thiện, chỗ nào cũng có camera an ninh, chợ, cửa hàng thời trang, tạp hóa… cái gì cũng có. Hồi đó mà sợ không mua thì giờ chắc mình tiếc lắm”, chị Nhài hào hứng.

Chị Quỳnh - công nhân khu công nghiệp Mỹ Phước 2 tâm sự: “Từ quê lên Bình Dương lập nghiệp, hai vợ chồng chỉ mong mỗi tháng đủ tiền trang trải, dư một ít gửi về lo cho con ăn học là mừng rồi. Chưa bao giờ mình nghĩ với đồng lương công nhân như 2 vợ chồng lại có thể mua được căn nhà khang trang như thế này”.

“Chủ đầu tư sống ngay trong dự án, làm hàng xóm để lắng nghe và hiểu cư dân. Sổ hồng có đúng thời hạn, mấy tiện ích của khu đô thị cư dân đang được xài miễn phí, từ khi mua nhà đến giờ gia đình mình chưa phải đóng đồng phí nào. Mỗi dịp lễ, tết, công nhân như mình đều có quà, trung thu các em nhỏ cũng có quà. Những người xa quê như mình mà gặp được những hàng xóm như chủ đầu tư thì cũng đỡ tủi thân”, chị Quỳnh xúc động.

Chia sẻ về cách bán hàng của mình, chị Hoàng Yến - TGĐ Tập đoàn Ruby Group, chủ đầu tư Thịnh Gia Residence cho biết, chị đưa ra chính sách bán hàng thanh toán theo tiến độ, khuyến khích khách mua lẻ vì chị muốn những dự án mình xây lên tại Bến Cát là dự án cao cấp dành cho người mua ở, nhất là người lao động chưa có nhà.

Còn việc chị tham gia ở trong khu đô thị vì chị cũng thích không gian, người dân ở đây. Chị muốn ở cùng để có thể giải quyết nhanh nhất những thắc mắc của cư dân. “Quan niệm của mình khi kinh doanh là niềm tin của khách hàng, chỉ khi khách hàng tin mình thì dự án của mình mới thành công được”, chị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Được biết, sắp tới, Ruby Group sẽ giới thiệu ra thị trường dự án Thịnh Gia Tower nằm trong dự án Khu đô thị Thịnh Gia, khoảng 1.000 căn hộ.

Thịnh Gia Tower được đầu tư hàng loạt tiện ích với: hồ bơi resort rộng gần 500 m 2 , công viên 4 mùa 4 ha lớn nhất Bình Dương, khu vui chơi trẻ em, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, 3 tầng trung tâm thương mại với 2 tầng foodcourt gồm hàng chục nhà hàng cà phê, trà sữa, các nhà hàng ẩm thực đa phong cách cùng hệ thống giáo dục rộng hàng nghìn m 2 …

Không những đầu tư tiện ích hiện đại, chủ đầu tư dự án còn hướng tới bàn giao tiêu chuẩn cao cấp cho khách hàng với hành lang rộng 2 m (tiêu chuẩn hành lang căn hộ hạng A là 1,8m), trần nhà cao 3,3m (trần của đa số các dự án trên thị trường 2,7 - 2,8m), sàn nhà lát đá, thiết bị vệ sinh Toto, khóa từ thông minh và thẻ thang máy giúp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc sống của cư dân.