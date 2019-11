'Cách mạng' trong ngân hàng số: Ngân hàng nào đang tiên phong

Không chỉ vậy, TPBank còn phát triển tính năng nhận diện vân tay để thực hiện các giao dịch tại LiveBank.

Cuộc “cách mạng” trong ngân hàng số

Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thói quen tiêu dùng cũng thay đổi, đặc biệt với những thị trường có dân số trẻ, ưa thích công nghệ chiếm tỷ lệ cao như tại Việt Nam. Theo đó, khách hàng sử dụng công nghệ ngày càng gia tăng. Về phía ngân hàng, chính nhu cầu thay đổi từ phía người dùng kéo theo sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành ngân hàng trong dịch vụ ngân hàng số.

Có tới 70% người tiêu dùng lên mạng Internet để tìm thông tin trước khi mua sắm, 82% người tiêu dùng sử dụng điện thoại di động để quyết định mua gì ngay khi đang ở trong siêu thị, cửa hàng. Trong vài năm trở lại đây, số lượng người sử dụng ngân hàng điện tử đã tăng gấp 4 lần.

Năm 2017, TPBank đã ra mắt LiveBank - ngân hàng tự động 24/7 có thể thực hiện gần như đầy đủ các giao dịch như một chi nhánh truyền thống. Đến nay trên 2/3 giao dịch của ngân hàng này đã được thực hiện tại LiveBank qua đó tiết giảm một lượng lớn chi phí nhân sự, chi phí quản lý và tiết kiệm tối đa thời gian, tiền bạc cho khách hàng.

Chỉ sau 3 năm thực hiện, hiện ngân hàng này đã có gần 150 điểm LiveBank trên toàn quốc, với khoảng 2 triệu lượt giao dịch thành công, tổng số tiền giao dịch đạt hàng nghìn tỉ đồng. Khoảng 60% giao dịch của LiveBank diễn ra ngoài giờ hành chính và luôn luôn nhận được tư vấn từ nhân viên từ xa.

Đầu tư vào LiveBank là một bước đi lâu dài

Nhận định về xu hướng phát triển ngân hàng số, chuyên gia cho rằng, phát triển ngân hàng số tác động đến rất nhiều yếu tố, một là giảm chi phí hoạt động của ngân hàng, tăng tính chuyên nghiệp, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; đồng thời, ngân hàng số cũng giúp tăng cơ hội kinh doanh mới, nhất là các sản phẩm dịch vụ tài chính mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo xu hướng hiện nay.

Với LiveBank, nếu mới tính toán thì chi phí công nghệ đầu tư ban đầu khá lớn, nhưng bù lại, hệ thống này của TPBank hoạt động 24/7, đáp ứng được cả nhu cầu giao dịch của khách hàng ngoài giờ hành chính hay ngày nghỉ, lễ, Tết nên chi phí trung bình cho 1 giao dịch tại LiveBank cũng không cao hơn nhiều so với phương thức giao dịch truyền thống. TPBank cũng không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng thêm nhiều dịch vụ có thể thực hiện ngay tại LiveBank, cùng với việc khách hàng đã quen với mô hình giao dịch tự động này, số lượt giao dịch tại LiveBank tăng lên, trong tương lai, chi phí này sẽ còn giảm hơn nữa.

Đối với khách hàng, mỗi giao dịch tại LiveBank chỉ mất khoảng 5-7 phút cho một giao dịch mở tài khoản, nhận thẻ ATM, mở sổ tiết kiệm, dưới 1 phút cho mỗi giao dịch nộp/rút tiền. LiveBank có thể “làm việc” không ngừng nghỉ, 24/24h và suốt 365 ngày/năm.

Cũng cần nói thêm rằng, đầu tư vào công nghệ không có nghĩa chỉ dừng lại ở những đầu tư ban đầu, mở một LiveBank và cứ thể thu tiền về trong những năm sau. Như tại TPBank, mọi dịch vụ liên tục được nâng cấp và phát triển để phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Mới đây, TPBank đã cập nhật thêm các tính năng cho phép thực hiện giao dịch bằng vân tay tại LiveBank, cho phép khách hàng thực hiện tất cả các giao dịch với công nghệ nhận dạng sinh trắc học tại ngân hàng tự động. Hiện tại, khách hàng đã có thể sử dụng công nghệ sinh trắc học này với gần như đầy đủ mọi giao dịch tại ngân hàng tự động này như nộp tiền vào tài khoản, rút tiền, mở thẻ ATM nhận ngay, chuyển khoản liên ngân hàng, thanh toán hóa đơn …

Sử dụng vân tay tuy đơn giản nhưng có mức độ an toàn đặc biệt cao. Theo TGĐ TPBank Nguyễn Hưng LiveBank được trang bị nhiều camera hơn một quầy giao dịch truyền thống, được trang bị các thiết bị nhận diện sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt, dual camera nhận diện thực thể sống; và ghi lại toàn cảnh giao dịch, hình ảnh được lưu trữ lâu dài, tăng thêm độ an toàn cho cả khách hàng và ngân hàng, giúp phòng chống gian lận.

Với những nỗ lực số hóa mạnh mẽ, tạo ra nhiều giá trị mới cho ngành Tài chính Ngân hàng Việt Nam, tăng khả năng phục vụ và nhận được sự hài lòng của khách hàng, đầu tháng 9 vừa qua, TPBank được VDCA vinh danh là Ngân hàng xuất sắc trong chuyển đổi số. LiveBank cũng được ghi nhận là “Ngân hàng tự động tốt nhất Việt Nam” (Best ATM and Kiosk Project in Vietnam), giải thưởng do The Asian Banker - một tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng đầu của châu Á trao tặng.