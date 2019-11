Cận cảnh nhà máy nghìn tỉ giết mổ lợn, sản xuất thịt mát MEATDeli

Lợn đưa vào giết mổ “chạy” theo dây chuyền tự động và quanh năm làm việc trong nhà máy, công nhân đều mặc áo bông.

Nhà máy MNS MEAT Hà Nam (đặt tại KCN Đồng Văn, Hà Nam) được đầu tư 1.400 tỉ đồng có công suất giết mổ lên tới 1,4 triệu con lợn mỗi năm vừa được Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường “điểm danh” trong phiên trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội trong ngày 6.11 như một niềm tự hào, điểm sáng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành chăn nuôi.

Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, tính đến thời điểm này MNS MEAT Hà Nam là nhà máy giết mổ lợn có công nghệ hiện đại, quy mô lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là nhà máy tại Việt Nam có chứng chỉ toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chế biến thịt tươi.

Sau đó, thân lợn tiếp tục được đưa sang phòng có nhiệt độ từ 0 - 4 độ C trong khoảng 14 - 16 giờ để nhiệt độ tâm thịt chỗ sâu nhất đạt 0 - 4 độ C đạt tiêu chuẩn thịt mát

Thân lợn được đưa vào căn phòng đặc biệt nhất khi nhiệt độ giảm xuống -18 độ C để tạo quá trình chín sinh hóa

Mỗi công nhân chỉ làm một thao tác duy nhất, đòi hỏi chính xác tuyệt đối. Dao xẻ thịt lợn sau mỗi lần sử dụng được cắm vào nước sôi 100 độ C để sát trùng

MNS MEAT Hà Nam còn có máy đo đánh giá độ nạc, mỡ của thân thịt để dây chuyền tự động đẩy thân lợn đến các khu vực chế biến các sản phẩm khác nhau

Môi trường làm việc luôn ở mức dưới 6 độ C khiến quanh năm công nhân phải mặc áo bông giữ ấm để làm việc

Bên cạnh đó, thân lợn sau khi giết mổ, lọc bỏ nội tạng sẽ được đưa vào khu làm lạnh nhanh từ nhiệt độ môi trường bình thường giảm xuống -18 độ C để trong 2 - 4 giờ. Sau đó đưa sang khu làm mát thịt từ 0 - 4 độ C khoảng 14 - 16 giờ, để tâm thịt ở chỗ dày nhất đạt 0 - 4 độ C. Quá trình này sẽ khiến độ pH của thịt giảm ổn định về mức 5.5 – 6.2 trước khi được đem đi pha lọc. Đây cũng là công nghệ đặc biệt nhất của dây chuyền giết mổ hiện đại này khiến thịt được kiểm soát tối đa gần như không có vi sinh vật, thịt heo không bị mất nước, giữ được toàn bộ hàm lượng protein khiến miếng thịt mềm, ngọt.