Cận cảnh Vincom Plaza Dĩ An của Bình Dương chính thức khai trương

Vincom Plaza Dĩ An chính thức khai trương

Những hình ảnh khai trương sáng 26.10 của Vincom Plaza Dĩ An tọa lạc ngay ngã tư 550 tràn ngập trên khắp các diễn đàn nổi tiếng hàng đầu của Bình Dương, thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác và quan tâm.

Vincom Plaza khai trương được xem là sự kiện được trông đợi hàng đầu Dĩ An năm 2019

Ngay khi Vincom chính thức mở cửa đón khách, khách hàng khắp nơi từ Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một… chen nhau từng chút một về tham quan.

Vincom Plaza Dĩ An nhận được sự chào đón của hàng ngàn người dân

Chị Phượng, cư dân Dĩ An cho biết: “Chị và mọi người ở đây mong tới ngày Vincom khai trương từng ngày một. Từ sáng sớm cả chị và bạn bè, gia đình liền rủ nhau đi. Từ nay có Vincom, chị và bà con có chỗ vui chơi, giải trí, mua sắm, không phải qua tận Thuận An hay Thủ Đức”.

Chị Thanh Nga cho biết: “Lượng khách hằng ngày càng đông, đến tầm đầu giờ chiều, hầm giữ xe rộng hàng ngàn mét vuông của Vincom Plaza cũng đã không đủ sức chứa, khách hàng đến đây phải gửi xe tại tòa nhà Charm Plaza”.

Các khách hàng tỏ ra hào hứng với hàng loạt tiện ích hiện đại lần đầu xuất hiện tại Bình Dương mà Vincom Plaza đem lại.

Gian hàng ẩm thực đang dạng thu hút sự quan tâm của lượng lớn khách hàng

Vincom Plaza Dĩ An mang đến thế giới ẩm thực phong phú đến từ nhiều quốc gia khác nhau như lẩu Đài Loan Manwah, lẩu nướng Hàn Quốc Subin BBQ, lẩu Thái Kichi Kichi, kem Ý Gelato, Buffet bánh gạo Dookki… cùng nhiều thương hiệu nhà hàng cà phê, trà sữa nổi tiếng.

Khu vui chơi dành cho trẻ em được nhiều gia đình lựa chọn tham quan

Đây cũng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều gia đình mỗi dịp cuối tuần hay những dịp lễ. Rạp chiếu phim Lotte Cinema rộng 1.500 m2, khu vui chơi dành cho giới trẻ Game World, khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi TiNiWorld… thu hút sự quan tâm trong ngày đầu ra mắt.

Khách hàng hào hứng với những gian hàng rau củ quả chất lượng cao

Khu vực mua sắm tại siêu thị VinMart rộng gần 1.600 m2 và siêu thị điện máy VinPro rộng gần 600 m2 hay các gian hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ nội thất cũng chật kín khách.

Vincom Plaza sẽ trở thành điểm đến hút khách trong các kỳ nghỉ

Đặc biệt, Vincom Plaza còn sở hữu khu phố đi bộ dài hàng trăm mét, đây sẽ trở thành điểm countdown mới của thị xã Dĩ An.

Bất động sản Dĩ An sôi động chưa từng có

Ngoài ra, bất động sản Dĩ An, đặc biệt khu vực ngã tư 550 quanh Vincom Plaza dần sôi động và tăng giá mạnh chưa từng có.

Nhiều nhà đầu tư tỏ ra tiếc nuối khi đã không kịp sở hữu Vincom Shophouse Dĩ An khi được chào bán. Tháng 8.2018, dự án này được chào bán ra thị trường với giá 4-5 tỉ đồng cho mỗi căn 100 m2. Hiện tại, trước hiệu ứng Vincom khai trương, giá trị các căn shophouse tăng 400%, tương đương mức giá 14-16 tỉ đồng/căn. Đây được xem là mức tăng giá ấn tượng tại thị trường bất động sản Bình Dương ở thời điểm hiện tại.

Được biết, Vincom Plaza nằm trong khuôn viên của khu phức hợp căn hộ cao cấp hàng đầu Bình Dương Charm City, sát cạnh block Charm Plaza đã hiện hữu.

Chị Thanh, khách hàng sở hữu 2 căn hộ tại Charm Plaza chia sẻ dự án có tiềm năng cho thuê cao. Hiện chị đã có thể cho thuê được 8-9 triệu đồng/tháng đối với căn 2 phòng ngủ, khách thuê chủ yếu là các chuyên gia nước ngoài. Giờ Vincom Plaza Dĩ An đi vào hoạt động, chắc chắn thời gian tới giá cho thuê có thể tăng lên từ 11-13 triệu đồng/tháng/căn 2 phòng ngủ, cho tỷ suất lợi nhuận 9-11%/năm.

Ngoài ra, Charm Plaza còn gây sức hút nhờ sở hữu không gian sống như resort với hồ bơi tiêu chuẩn Olympic 500 m2, khu công viên, khu vui chơi trẻ em, sân bóng đá, yoga&fitness, siêu thị Hàn Quốc... Cư dân Charm Plaza còn được tận hưởng các tiện ích khác như hồ bơi resort 1.000 m2, hồ bơi tràn 500 m2, Sky Garden và Chill Bar trên đỉnh tòa nhà.

Anh Minh Tâm sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Charm City cho biết: Vincom vừa khai trương, hiện tại căn hộ của anh đã được chào mua chênh lệch 80-120 triệu đồng. Tuy nhiên anh vẫn chưa muốn ra hàng, vì anh tin ở đây chắc chắn sẽ phát triển hơn rất nhiều, khi Dĩ An chính thức lên thành phố, giá Bất động sản sẽ còn tăng đáng kể.

Quanh Vincom Plaza, hiện tại giá đất cũng tiếp tục được đẩy lên trên 55-60 triệu đồng/m2, gần như gấp đôi so với mức giá 30 triệu đồng/m2 ở thời điểm giữa năm 2018. Các tuyến đường lớn phía sau Vincom Plaza Dĩ An, như N1, N2, giá đất hiện tại đã vào khoảng 50-55 triệu đồng/m2, tăng khoảng 50% so với trước tết.

Vincom Plaza Dĩ An sẽ trở thành điểm mua sắm, giải trí và ẩm thực hút khách hàng đầu tại khu vực giúp Dĩ An hoàn toàn lột xác, tạo một lực đẩy khổng lồ cho thị trường bất động sản Dĩ An bứt phá, đặc biệt là khu vực quanh ngã tư 550.