Căn hộ biển sở hữu lâu dài ‘chiếm sóng’ Phan Thiết

Trong thời gian ngắn, sản phẩm này nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút giới đầu tư và khách hàng bởi lợi thế đầu tư an toàn và sinh lợi bền vững.

“Tâm chấn” bất động sản biển

Bên cạnh loại hình condotel được biết đến như kênh đầu tư khai thác cho thuê phổ biến thì căn hộ biển sở hữu lâu dài mang lợi thế vượt trội hơn khi tích hợp giá trị đầu tư 3 trong 1: có thể ở, cho thuê hoặc nghỉ dưỡng như giải pháp tích lũy tài sản bền vững trong tương lai.

Căn hộ biển sở hữu lâu dài là giải pháp tích lũy tài sản thông minh

Trước hết, căn hộ biển nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sở hữu second home của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là giới trẻ với mức chi phí hợp lý, vừa tầm. Trong điều kiện lý tưởng, một số dự án áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt kéo dài sẽ dẫn dắt câu chuyện sở hữu second home càng trở nên dễ dàng hơn.

Ngày nay, sở hữu second home đang trở thành trào lưu phổ biến. Đáng chú ý, nhật báo Anh quốc Telegraph từng công bố Việt Nam lọt Top 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng second home cao nhất thế giới. Bắt kịp xu hướng này là cơ hội để thị trường bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng chuyển mình sang trang mới, kỳ vọng về nguồn cung dồi dào và chất lượng sẽ kịp thời đáp ứng nhu cầu sản phẩm hiện nay còn rất lớn.

Tuy nhiên, không phải mọi sản phẩm second home đều mang lại hiệu quả đầu tư như mong đợi. Để dòng tiền thu về từ hoạt động cho thuê được hiệu quả và ổn định thì BĐS phải đặt ở vị trí có giá trị du lịch - nghỉ dưỡng hoặc nhịp độ phát triển thương mại lý tưởng. Tại Việt Nam, vị trí hiển nhiên lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư là biển. Tìm hiểu về vấn đề này, VnExpress đã thực hiện cuộc khảo sát với hơn 3.000 người trong tháng 6.2019. Qua đó, có đến 75% người được khảo sát cho biết họ thích sở hữu second home ở vùng biển, gần 80% chọn second home nằm trong khu tổ hợp và sử dụng sản phẩm cho cả 2 mục đích đầu tư và nghỉ dưỡng.

BĐS biển vào top danh sách second home được ưu tiên chọn lựa hàng đầu

Trong khi second home thông thường như condotel hay biệt thự biển đáp ứng triệt để mục đích đầu tư và nghỉ dưỡng thì căn hộ biển ngoài 2 công năng này còn tiếp tục mang về lợi ích bền vững đến cho chủ sở hữu với pháp lý sổ hồng - chứng nhận quyền sở hữu lâu dài. Nhờ đó, nhà đầu tư hoàn toàn an tâm khi “nắm chắc trong tay” tài sản giá trị và không phải phân vân vấn đề pháp lý tương tự như các loại hình BĐS khác.

Săn căn hộ biển sở hữu lâu dài

Vài năm trở lại đây, để thu hút du khách đến với Bình Thuận, các “ông lớn” bất động sản nghỉ dưỡng được UBND tỉnh tạo điều kiện khai phá các vùng đất còn nguyên sơ, sở hữu tiềm năng du lịch - nghỉ dưỡng hiếm có. Lấy tâm điểm là Phan Thiết, trong bán kính khoảng 50 km, nhiều siêu dự án liên tục ra mắt, cung ứng hàng chục nghìn loại hình second home như căn hộ biển sở hữu lâu dài, nhà phố biển, biệt thự biển,...

Không kém cạnh Phan Thiết, Mũi Né, các địa danh Kê Gà, Lagi,… nhanh chóng hút vốn đầu tư nhờ tầm ảnh hưởng của các siêu dự án đẳng cấp

Đáng chú ý phải kể đến tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay do Tập đoàn Nam Group phát triển tại Kê Gà (Bình Thuận) với quy mô hơn 90 ha. Cộng hưởng giá trị từ 12 phân khu tiện ích đáp ứng toàn diện các nhu cầu của du khách từ lưu trú, nghỉ dưỡng, thể thao biển đến ẩm thực và vui chơi giải trí chất lượng cao trong không gian khép kín theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng Integrated Resort (IR), mang đến lợi thế vượt trội cho sản phẩm căn hộ biển Wyndham Coast giá chỉ từ 1,38 tỉ đồng. Với thời gian thanh toán lý tưởng kéo dài lên đến 4 năm, đặc biệt chỉ thanh toán 10% trong đợt đầu tiên. Căn hộ được bàn giao nội thất hoàn chỉnh chuẩn 5 sao, chủ nhân chỉ cần kéo vali đến ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Khu căn hộ biển Wyndham Coast tại Thanh Long Bay được quản lý, vận hành bởi thương hiệu hàng đầu thế giới: Wyndham (Mỹ) và Accor (Pháp)

Theo ông Trần Hiếu, Phó tổng giám đốc khối Tiếp thị và Kinh doanh DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án: “Căn hộ biển Wyndham Coast tại Thanh Long Bay được nhà đầu tư quan tâm vì có thể kết hợp nghỉ dưỡng với vận hành cho thuê và quan trọng là sở hữu lâu dài, không bị giới hạn thời gian sở hữu như một số loại hình BĐS khác”.

Nội thất căn hộ bàn giao hoàn thiện chuẩn 5 sao

Sản phẩm được quản lý và vận hành bởi hai thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới là Wyndham (Mỹ) và Accor (Pháp) như sự bảo chứng thuyết phục đảm bảo tỷ lệ lấp đầy lý tưởng và nguồn khách dồi dào tăng trưởng tốt mỗi năm. Theo đó, lợi nhuận kỳ vọng đối với 1 suất đầu tư căn hộ biển có thể đạt từ 20,5% trong năm đầu tiên, lũy tiến lên đến 28,3%/năm đồng thời hoàn vốn ở năm thứ 6.