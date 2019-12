Căn hộ Duplex Ricca - mang cả cuộc sống ‘thượng lưu’ vào nhà

Trong số đó, căn hộ duplex của dự án Ricca Q.9 vừa được giới thiệu đã nhận được sự chú ý của thị trường với mức giá hấp dẫn chỉ từ 3 tỉ đồng.

Giá trị ở tầm nhìn ngoạn mục

Thực tế trên thị trường hiện nay, số lượng căn hộ duplex rất khan hiếm bởi chỉ có số ít dự án mới đáp ứng chuẩn tiện ích cao cấp cho loại hình căn hộ này. Mức giá “mềm” hơn so với penthouse và nhà phố nhưng vẫn đảm bảo sự độc đáo và những giá trị khác biệt đã khiến căn hộ duplex trở thành lựa chọn “thời thượng” của giới thành đạt.

Giá trị và đẳng cấp của những căn hộ duplex nằm ở tầm nhìn “không giới hạn” dù bạn đứng ở bất kỳ đâu trong nhà. Kết cấu thông tầng, hạn chế vách ngăn giúp mở rộng không gian và mang lại góc view cực kỳ rộng lớn, giúp gia chủ tận hưởng bao quát cả thiên nhiên thoáng đãng và ánh sáng tự nhiên.

Đó là lý do tại châu Âu, tại các thành phố hoa lệ như Paris hay London, giới nhà giàu luôn săn tìm bất động sản có tầm nhìn “đắt giá” từ trên cao. Các chuyên gia bất động sản đánh giá, tầm nhìn đẹp sẽ làm tăng giá trị căn hộ từ 9-12%.

Thật không dễ để sở hữu được một căn hộ duplex bởi giá mỗi căn thường xấp xỉ ngưỡng 4-5 tỉ đồng và số lượng thì không nhiều. Thế nên, căn hộ duplex Ricca đã mang đến “làn gió mới” cho thị trường với mức giá chỉ hơn 3 tỉ đồng - tương đương căn hộ 3 phòng ngủ tại khu Đông với diện tích sử dụng từ 103 - 112 m2.

“Nghệ thuật hóa” không gian sống theo gu thẩm mỹ

Tọa lạc ngay trung tâm quận 9 - nơi được bao bọc bởi hệ thống sông ngòi và không gian sinh thái đa dạng, tầm nhìn không bị hạn chế bởi nhà cao tầng, căn hộ duplex Ricca mở ra không gian yên bình thoáng đãng cùng bầu không khí trong lành cho chủ nhân sở hữu.

Sự giao thoa của không gian sống sang trọng trong nhà và thiên nhiên bên ngoài của căn hộ duplex làm dịu đi cảm giác gò bó của những khối bê tông ngột ngạt (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hơn hết, diện tích trên 100 m2 của một căn hộ duplex đủ rộng để có thể đáp ứng tiêu chuẩn gia đình “3 thế hệ”, vừa đảm bảo sự tiện nghi lẫn không gian riêng tư cho từng thành viên. Chủ nhân hoàn toàn có thể thoải mái trang trí nội thất và thiết kế thêm nhiều không gian khác nhau theo sở thích riêng như phòng gym, phòng đọc sách, quầy bar… mà không cần lo ngại về sự giới hạn của diện tích.

Tạo dựng “nghệ thuật sống” theo cách riêng

Khi chọn căn hộ duplex Ricca, chủ nhân được công nhận quyền sở hữu lâu dài cả hai tầng và được bàn giao nội thất hoàn thiện. Không chỉ diện tích sử dụng lớn hơn, gia chủ còn được tặng thêm khoảng sân vườn từ 14 - 17 m2. Đây là nơi bạn thỏa sức thiết kế cho mình khoảng không gian xanh để thư giãn, vun trồng vườn rau sạch hay chăm sóc những luống hoa và chơi đùa cùng con trẻ.

Căn hộ duplex cũng “thắng thế” so với nhà phố khi xét về yếu tố an ninh. Nằm trong quần thể khu căn hộ Ricca được quản lý và bảo vệ 24/24, vấn đề an toàn luôn được đảm bảo mỗi khi gia chủ đi du lịch hay công tác.

Một căn hộ duplex chính là nơi để những chủ nhân thành đạt tạo dựng “nghệ thuật sống” của riêng mình (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

“Dù duplex có vẻ khá “kén khách” nhưng với tôi, đầu tư một căn hộ dulex Ricca là sự lựa chọn chỉ có “lãi” mà không có “lỗ”. Lãi sức khỏe khi được sống gần thiên nhiên, sân vườn riêng thoáng đãng; lãi khi đầu tư vì sự hiếm hoi và giá trị tăng trưởng của loại hình bất động sản này; và lãi cuộc sống bền vững với những giá trị thực mà dự án mang lại”, anh Đình Khôi - một khách hàng lựa chọn căn hộ duplex Ricca chia sẻ.

Không chỉ dừng lại là chốn an cư, có thể nói, căn hộ duplex còn là cả không gian sống đẳng cấp, “hợp thời” và tiện nghi, là cách để những chủ nhân thành đạt tạo dựng “nghệ thuật sống” của riêng mình.