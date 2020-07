Căn hộ hạng sang thiết lập tiêu chuẩn an toàn cho thị trường BĐS TP.HCM

Nói đến tiêu chuẩn an toàn trong các khu phức hợp, đa số người mua nhà đều nghĩ đến an ninh khép kín, PCCC mà bỏ sót đi nhiều tiêu chuẩn khác như thiết kế an toàn cho sức khỏe, không gian sống an toàn cho trẻ nhỏ.