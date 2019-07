Căn hộ Happy One - làn gió xanh tại Bình Dương

Với thực trạng các tòa cao ốc mọc lên không ngừng, không gian sống “sạch” của các gia đình ngày càng bị thu hẹp, thì việc một dự án được xây dựng tràn ngập không gian sống xanh như làn gió mới thổi vào thị trường bất động sản hiện nay.

Thật khó có thể tìm kiếm một vị trí đắc địa như Happy One, sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, trung tâm TP.Thủ Dầu Một, đây được xem là trục đường xương sống kết nối giữa TP.HCM và Bình Dương. Chỉ từ5 - 10 phút, cư dân dễ dàng kết nối đến các trung tâm giải trí, dịch vụ, tiện ích hàng đầu TP. Thủ Dầu Một như Khu đô thị hiện đại Becamex Bình Dương, Bệnh viện Sóng Thần, Aeon Mall Bình Dương, Co.op Mart Bình Dương, Lotte Mart, Big C, Trường đại học Bình Dương, Sân vận động Gò Đậu, sân golf, trường học quốc tế,…

Với 486 căn hộ của Happy One đều được thiết kế đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, tận dụng một cách tối đa, không gian mở với tầm nhìn thông thoáng. Mỗi căn hộ đều được chủ đầu tư trang bị hàng loạt thiết bị nội thất được bàn giao từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới như TOTO, Schneider, Electrolux... giúp gia chủ tận hưởng trọn vẹn cuộc sống thượng lưu, đầy lý tưởng.

Sở hữu vị trí độc tôn cùng hàng loạt tiện ích độc đáo nhưng Happy One lại có mức giá hợp lý chỉ từ 999 triệu đồng/căn, được hỗ trợ tài chính bởi ngân hàng BIDV, kết hợp cùng đơn vị quản lý Anabuki đến từ Nhật Bản, điều này đã khiến Happy One thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Khu công viên trung tâm là nơi gặp gỡ, giúp gia chủ tận hưởng trọn vẹn cuộc sống xanh, hiện đại

“Happy One thật sự đã ra đời đúng thời điểm. Đây là một dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa mà không phải dự án nào cũng có. Với một thị trường khan hiếm nguồn cung nhà ở đạt chuẩn tại Bình Dương như hiện nay thì việc xuất hiện một dòng căn hộ đảm bảo tất cả tiêu chí từ an ninh đến các nhu cầu thiết yếu của các thành viên trong gia đình như Happy One chắn chắn sẽ trở thành “thỏi nam châm” hút các nhà đầu tư nhanh nhạy cũng như các khách hàng khắt khe”, ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân nhận định.