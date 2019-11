Cảnh báo: Mạo danh nhân viên tài chính ngân hàng quấy phá người dân

Ứng phó tình trạng này, các công ty tài chính đã có đơn phản ánh đến cơ quan công an và phát đi cảnh báo để người dân nắm rõ.

Gần đây, tại TP.HCM và các tỉnh lân cận rộ lên tình trạng người dân là khách hàng có giao dịch vay tài chính của một số ngân hàng (thuộc vào diện nợ xấu) bị nhiều số máy lạ gọi đến đòi nợ với tính chất côn đồ, chợ búa. Dù chưa xác minh kỹ thực hư nhưng do quá bức xúc trước hành vi này, một số người dân đã chụp lại những tin nhắn của các đối tượng nêu trên, đăng lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng tẩy chay hành vi xấu; đồng thời tìm đến trụ sở các công ty tài chính ngân hàng để yêu cầu làm rõ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công an TP.HCM, trưa ngày 5-10, tại trụ sở tiếp nhận khiếu nại của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắc là Công ty FE CREDIT) trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, một nhóm người dân đã đến để phản ánh việc họ quấy phá. Với tinh thần cầu thị, đại diện Công ty FE CREDIT đã lập tức tiếp nhận những thông tin của người dân để có cơ sở xác minh. Ngay sau đó, công ty này làm rõ, những đối tượng trên không nằm trong hệ thống nhân viên của họ. “Thông qua công tác kiểm tra thông tin trên hệ thống, các số điện thoại nhắc nợ do các đối tượng này cung cấp không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Quy trình thu hồi nợ của chúng tôi là rất rõ ràng, chặt chẽ, đúng với quy định pháp luật, và đều được lưu lại để làm bằng chứng, kể cả các ghi âm và nhắc nợ”, ông Lý Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm an ninh Công ty FE CREDIT, khẳng định.

Những tin nhắn mà các đối tượng xấu mạo danh nhân viên Công ty FE CREDIT đe dọa, làm phiền khách hàng thuộc diện nợ xấu

Cũng theo nhận định của công ty này thì có nghi vấn về việc quấy phá hoạt động của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, gây mất an ninh trật tự xã hội. Theo điều tra nội bộ bước đầu Công ty FE CREDIT, có manh mối cho thấy đứng sau hành vi làm mất uy tín của họ có khả năng là những đường dây hoạt động “tín dụng đen”, chuyên tạo ra các “app” cho vay online để dụ dỗ người dân, sau đó thực hiện hành vi đòi nợ theo kiểu côn đồ, xã hội đen. Việc làm này với mục đích bôi xấu hình ảnh của công ty này, kéo khách hàng quay sang sử dụng dịch vụ bất hợp pháp của các đường dây nêu trên.

Trao đổi với chúng tôi, anh L.H.H., một người dân tìm đến Công ty FE CREDIT khiếu nại vào ngày 15.10 (sau thời gian dài bị quấy phá) cho biết, các đối tượng nói trên chỉ gọi điện, nhắn tin chửi bới chứ không trực tiếp ra mặt và bản thân anh cũng không thể kiểm chứng được bọn chúng là ai. “Yêu cầu công ty tài chính phối hợp với cơ quan công an làm rõ việc này để người dân và khách hàng được bảo vệ quyền lợi”, anh H. kiến nghị.

“Hiện chúng tôi đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng, trình báo về vấn đề trên. Đồng thời sẽ phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ hành vi và mục đích của các nhóm đối tượng trên. Do vậy, trong thời gian chờ kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng rất mong người dân hết sức tỉnh táo để tránh bị kẻ xấu mạo danh nhân viên tài chính của Công ty FE CREDIT quấy phá, làm ảnh hưởng cuộc sống. Chúng tôi khẳng định, hành vi gây áp lực với khách hàng để thu hồi nợ không phải là biện pháp thu hồi nợ của Công ty FE CREDIT. Tất cả các hành vi vi phạm quy tắc và quy định ứng xử với khách hàng đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định”, ông Lý Tuấn Anh nói.