Cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp được ‘giải cứu’

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ hoàn thành khoảng 17,9%. Cụ thể, sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 10.652,9 tỉ đồng, đạt 78,6% (chậm hơn 17,9%). Trong đó, đoạn vốn vay ADB phía tây đạt hơn 87% (chậm 12,9%). Lý do chủ yếu là thiếu vốn (Hiệp định vay vốn chưa được gia hạn và thời gian hoàn thành dự án chưa được gia hạn nên cơ quan giải ngân dừng giải ngân cho các gói thầu phía đông). Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ không hoàn thành được trong năm 2020 (thời hạn kết thúc Hiệp định khung vào ngày 14.12.2020). Hiện một số gói thầu đã dừng thi công trên công trường do không có đủ nguồn lực tài chính vì khối lượng thực hiện sau ngày 30.6.2019 chưa được giải ngân.