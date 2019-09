Carlsberg Premium Smooth Draught: Tinh hoa trăm năm hội tụ

Không ngừng nâng cấp trải nghiệm bia

J.C.Jacobsen, nhà sáng lập của Tập đoàn Carlsberg đã từng viết trong di chúc của mình “Tôi muốn phát triển nghệ thuật làm bia lên đến độ hoàn hảo nhất có thể”. Những giá trị cốt lõi ông để lại đã trở thành kim chỉ nam cho tập đoàn xuyên suốt hơn 170 năm phát triển rực rỡ. Mỗi sản phẩm của Tập đoàn Carlsberg đều thể hiện rõ rệt triết lý hướng đến sự hoàn hảo từ nguyên liệu cho đến kỹ thuật nấu của J.C.Jacobsen.

Carlsberg là một trong số những tập đoàn bia hàng đầu thế giới liên tục ra mắt các sáng kiến đột phá từ khi thành lập đến thời điểm hiện tại với mục tiêu “Brewing for a better today and tomorrow”, nghĩa là sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn. Nổi bật nhất trong số đó là men tinh khiết giúp đảm bảo chất lượng bia luôn được đồng nhất trong suốt quá trình ủ, nấu bia, hay thang đo độ pH dùng để xác định loại enzyme tạo ra bia có độ bọt ổn định và hương vị tốt hơn. Đây đều là những phát minh góp phần thay đổi diện mạo của ngành công nghiệp bia.

Thấm đẫm tinh thần cùng tâm huyết của những thế hệ đi trước, đội ngũ Carlsberg thời đại công nghệ 4.0 cũng liên tục cho ra mắt các phát minh đột phá như bao bì Snap Pack với công nghệ tiên phong sử dụng chất keo thay thế cho màng co nhựa, mực in Greener Green hỗ trợ quá trình tái chế, và gần đây nhất là chiếc nắp chai ZerO 2 , bí quyết lưu giữ vị bia tươi tươi ngon hơn.

Một trong những thương hiệu kế thừa tư tưởng và nỗ lực hướng đến sự hoàn hảo của tập đoàn mạnh mẽ nhất chính là Carlsberg. Do đó, tại Việt Nam, Carlsberg đã giới thiệu đến người tiêu dùng dòng bia cao cấp Carlsberg Premium Smooth Draught trong năm 2018. Đây là sản phẩm hội tụ tinh hoa chắt lọc từ 170 năm kinh nghiệm nấu bia của Carlsberg, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội: lớp bọt dày mịn, chất bia êm mượt cùng hương thơm dễ chịu, mang đến hương vị tươi ngon như bia tươi mới rót.

Carlsberg Premium Smooth Draught và nắp chai ZerO 2 - Sự kết hợp tinh tế lưu giữ trọn vị bia tươi

Ngay giây phút chạm môi lớp bọt mịn mượt của Carlsberg Premium Smooth Draught, bạn sẽ cảm nhận được sự khoan khoái, tươi mới và ngập tràn cảm hứng. Bí quyết đằng sau những ưu điểm vượt trội của dòng bia này là thời gian ủ bia dài hơn giúp bia đạt độ chín hoàn hảo. Bên cạnh đó, hoa bia được thêm vào trong quá trình ủ nấu hỗ trợ lưu giữ lâu hơn hương thơm của nguyên liệu cũng như tạo vị đắng nhẹ hài hòa đến giọt bia cuối cùng.

Tuy nhiên, hành trình theo đuổi sự hoàn hảo thì làm gì có đích đến? Để lưu giữ trọn vị êm mượt của bia tươi trong suốt quá trình thưởng thức, đội ngũ chuyên gia của Carlsberg vẫn tiếp tục tìm kiếm những sáng kiến để mang đến trải nghiệm thưởng thức bia tốt hơn. Trong ngành bia, ô xy và hiện tượng ô xy hóa dường như là “kẻ thù” đối với một thức bia tươi ngon và lời giải cho bài toán lưu giữ bia được trọn vị đã được Carlsberg giải đáp.

Câu trả lời chính là chiếc nắp có tên gọi ZerO 2 . Ứng dụng công nghệ scavenger ở lớp lót, nắp chai ZerO 2 giúp hấp thụ và loại bỏ khí ô xy còn tồn đọng trong nước bia ra ngoài, nguyên nhân của hiện tượng ô xy hóa khiến bia bị suy giảm chất lượng., nắp chai ZerO 2 mang đến hiệu quả hơn tới 15% trong việc lưu giữ hương vị bia.

Nắp ZerO2 chính là bằng chứng cho thấy nỗ lực, tính kỷ luật trong chuyến hành trình vươn đến hoàn hảo đáng ngưỡng mộ của Carlsberg. Nhìn lại những thành quả cả trong hiện tại và quá khứ, tập đoàn Carlsberg xứng đáng là ngôi sao dẫn đường của ngành bia châu Âu xuyên suốt hơn 170 năm lịch sử lừng lẫy.

Carlsberg cũng là thương hiệu bia trên thế giới ứng dụng công nghệ scavenger với quy mô lớn trên dòng sản phẩm Carlsberg Premium Smooth Draught. Trong tương lai, Carlsberg sẽ tiếp tục giới thiệu rộng rãi phát minh này đến thị trường châu Á thông qua nhiều sản phẩm khác nhau.