Cất nóc dự án ‘hot’ bậc nhất trung tâm Thủ đô

Được khởi công từ tháng 3.2018, The Terra - Hào Nam là dự án được các chuyên gia bất động sản đánh giá là thành công khi chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, các sản phẩm đã được tiêu thụ hết. Sự độc đáo trong quy hoạch cùng phong cách thiết kế thông minh, sang trọng đã nhận được sự yêu thích của đông đảo khách hàng.

Sau khi các căn shophouse được bàn giao theo đúng tiến độ, việc tiến hành lễ cất nóc công trình khu nhà cao tầng của dự án một lần nữa thể hiện sự quyết tâm của Chủ đầu tư là Liên danh Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 2 (Công ty con của Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest) và Công ty CP In và Văn hóa phẩm. Chỉ sau chưa đầy 1 năm xây dựng, dự án đã cán đích thành công.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu tâm lý khách hàng luôn muốn được nhận nhà đúng tiến độ để ổn định cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là một trong những thước đo đầu tiên để khách hàng nhìn nhận, đánh giá, tin tưởng và lựa chọn một sản phẩm bất động sản. Chính vì lẽ đó, chúng tôi luôn hợp tác với những đối tác, nhà thầu uy tín, có năng lực và giàu kinh nghiệm để triển khai thi công dự án của mình, đảm bảo chất lượng tới từng chi tiết”.

Sự kiện The Terra - Hào Nam “về đích” đúng thời gian dự kiến và chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện bên trong, song song với việc đảm bảo nghiêm ngặt về chất lượng công trình đã đặt thêm một mốc son trên hành trình khẳng định uy tín của thương hiệu cận cao cấp The Terra nói chung cũng như gia tăng giá trị cho dự án The Terra - Hào Nam nói riêng, đồng thời là minh chứng cho việc thực hiện đúng cam kết đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh của Văn Phú - Invest.