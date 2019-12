Câu chuyện thị trường FMCG và bước đột phá Tiêu xanh K PEPER

Đột phá với sản phẩm tiêu sấy lạnh

Ngày 26.11, Phúc Sinh Group chính thức ra mắt sản phẩm Tiêu sấy lạnh và Nước sốt tiêu - thuộc nhãn hàng K PEPPER. Đây là lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam, người tiêu dùng có thể tận hưởng được hương vị tươi ngon tự nhiên của hạt tiêu trong bữa ăn hằng ngày. Tiêu sấy lạnh K PEPPER là thành tựu đầu tư 50 tỉ đồng cho nghiên cứu khoa học ứng dụng vào sản xuất, trên nền tảng công nghệ sấy lạnh tiêu trắng mà công ty đã thành công ở thị trường xuất khẩu. Qua công nghệ sấy lạnh đầu tiên của Phúc Sinh Group, tiêu sấy lạnh K PEPPER giữ nguyên được màu tươi xanh tự nhiên của hạt tiêu xanh được thu hoạch trước khi chín khoảng 2-3 tháng, vừa đảm bảo đủ độ tinh túy nồng cay của hạt lõi tiêu già và có hương vị ngọt nhẹ, tươi ngon tự nhiên của lớp vỏ tiêu xanh được giữ nguyên còn bao bọc bên ngoài. Sản phẩm tiêu sấy lạnh K PEPPER được sử dụng phù hợp như một gia vị không thể thiếu cho nhiều món ăn có chế biến của những người nội trợ, theo phong cách ẩm thực Việt Nam và trên toàn thế giới.

Chia sẻ về con đường “ngược dòng” đưa các sản phẩm ra thị trường nội địa sau khi đã xuất khẩu đi muôn nơi, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group, người được mệnh danh là Vua hồ tiêu Việt Nam, cho biết công ty đã đầu tư đồng hành vùng trồng hồ tiêu bền vững cùng người nông dân từ nhiều năm về trước. Từ năm 2015, cùng với chiến lược xây dựng K COFFEE - mang cà phê sạch 100% nguyên chất “From Farm to Cup” (Từ Vườn đến Ly) đến cho người tiêu dùng Việt, công ty đã đặt tầm nhìn và quyết tâm mang đến những sản phẩm gia vị chất lượng, có chế biến sâu từ nguyên liệu sạch, tự nhiên. K PEPPER - Tiêu sấy lạnh và Nước sốt tiêu là hai sản phẩm tiêu biểu theo tiêu chuẩn “From Farm to Dish” (Từ Vườn đến Đĩa) của Phúc Sinh Group đã được kiểm chứng, đón nhận và xuất khẩu từ năm 2017 đến nay tại các thị trường quốc tế. “Khi mình làm quá nhiều với nước ngoài thì cũng có nhiều người hỏi tại sao đến Việt Nam lại không thấy có những sản phẩm này? Là một nhà sản xuất lớn, chúng tôi nghĩ mình phải bắt tay làm ngay để cung cấp cho người Việt Nam những sản phẩm gia vị sạch, chất lượng, những sản phẩm có nguồn gốc từ nông sản Việt, của doanh nghiệp Việt”, ông Phan Minh Thông nhấn mạnh.

Nâng giá trị nông sản Việt

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất trên thị trường thế giới. Với trên 140 ha diện tích trồng tiêu (giảm xuống từ 149.000 ha), 10 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt 631 triệu USD, giảm 7,2% trong khi lượng tăng 21,2% do giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh. Riêng bản thân Phúc Sinh là doanh nghiệp đứng hàng đầu khi xuất khẩu mỗi năm từ 25.000 - 28.000 tấn tiêu. Thế nhưng, hồ tiêu Việt Nam vẫn chưa gắn với các sản phẩm có chế biến sâu, giá trị gia tăng cao như nhiều quốc gia khác. Đây chính là điều trăn trở của người đứng đầu Phúc Sinh Group. Ông Phan Minh Thông cho rằng, chỉ có con đường chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm đột phá mới giúp doanh nghiệp tiếp tục đứng vững trên thị trường. Minh chứng rõ ràng đó là sau khi sản phẩm tiêu sấy lạnh được đưa ra thị trường thì giá bán cao hơn gấp 6 lần giá tiêu đen thông thường. Cụ thể, nếu như xuất khẩu tiêu đen chỉ có giá 60.000 đồng/kg (2,5 USD/kg), tương ứng 60 triệu đồng/tấn (2.500 USD/tấn) thì tiêu sấy lạnh giữ được màu sắc xanh bóng, đẹp và hương vị tự nhiên được bán với giá từ 330.000 đồng - 430.000 đồng/kg (14 - 18 USD/kg), tương ứng từ 330 triệu - 430 triệu đồng/tấn (14.000 - 18.000 USD/tấn). Hiện nay công suất tiêu sấy lạnh của Phúc Sinh chỉ đạt khoảng 25 tấn/năm và lượng đặt hàng từ các đối tác đang gia tăng. Vì vậy đơn vị này sẽ đầu tư nâng công suất gấp đôi trong vòng hai năm tới, trong đó dành khoảng 40% cung ứng cho thị trường nội địa. “Nếu chỉ bán tiêu đen hay cà phê thuần túy như truyền thống trước đây thì không những lợi nhuận thấp mà công ty cũng sẽ đi thụt lùi vì các tập đoàn trên thế giới đều đã tạo ra được chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng ở khắp nơi. Mặc dù xuất khẩu sẽ nhàn hơn, nhận được tiền tươi so với kinh doanh trong nước có nhiều khó khăn hơn như công nợ dài hạn, nhiều chi phí không chính thức… Nhưng chúng tôi vẫn muốn đeo đuổi con đường cung cấp sản phẩm sạch, an toàn và chất lượng cao không chỉ cho thị trường thế giới mà cả người tiêu dùng Việt Nam. Tôi mong muốn khi mọi người nhìn hạt tiêu sẽ nhớ đến Phúc Sinh và tất nhiên sẽ nhớ đến tiêu Việt Nam”, ông Phan Minh Thông chia sẻ thêm.