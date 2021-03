CEO Đặng Tất Thắng: Quyết sách đặc thù mang tới năm kỳ tích cho Bamboo Airways

Minh bạch - An toàn Ở đâu thì tôi không biết, còn tại Bamboo Airways, tôi khẳng định chắc chắn không bao giờ có trường hợp “chạy chọt” vài nghìn USD để được vào biên chế phi công. Mọi quy trình đều diễn ra hoàn toàn minh bạch và chuẩn chỉ. Số lượng phi công của hãng tính đến cuối năm 2020 là gần 350 phi công, tăng hơn 20% so với 2019. Bamboo cũng đang triển khai chương trình đào tạo phi công tập sự, đặt kế hoạch trong năm 2021 sẽ tự chủ số lượng 10% tổng phi công của hãng. Chúng tôi rất tự hào khi hãng tăng trưởng nhanh, ngay trong năm của dịch bệnh thì số lượng chuyến bay khai thác cũng tăng tới 40%, nhưng không để xảy ra bất kỳ sự cố uy hiếp an toàn bay nào, đúng giờ gần như tuyệt đối lên tới hơn 97%.