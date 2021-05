Chặn đà tăng giá thép

Chỉ đạo của Chính phủ về “ưu tiên thị trường trong nước” với mặt hàng thép rất kịp thời trong bối cảnh hàng loạt công ty xây dựng, nhà thầu, Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) than trời vì giá thép tăng phi mã. So với cuối năm ngoái, giá thép xây dựng nay đã tăng đến 40%. Trước đó, ngày 19.4, VACC đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ kiến nghị về giá thép xây dựng. Theo tổ chức này, nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ vỡ trận, phá sản do tình hình giá thép tăng đột biến trong quý 1, đặc biệt ở tháng 4. Cụ thể, giá thép phi 6 Việt Mỹ trong quý 4/2020 là 13.145 đồng/kg thì hiện nay thép này ở Đà Nẵng được bán 18.370 đồng/kg, tăng 40%. Trong khi đó, giá thép do Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố với nhà thầu áp dụng thanh quyết toán cũng chỉ là 13.805 đồng/kg. VACC khẳng định không riêng thép Việt Mỹ mà tất cả các thương hiệu thép đều đồng loạt tăng giá từ 30 - 40% so với quý cuối năm trước.