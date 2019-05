Chi gần 4,4 tỉ USD nhập máy móc từ Trung Quốc

Số liệu này so với cùng kỳ 15.5.2018, nhập khẩu máy móc, thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam tăng hơn 29%, riêng tháng 4 năm nay đã tăng gần 34% so cùng kỳ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 5, máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn chỉ đứng thứ hai sau máy vi tính, sản phẩm và điện tử, đạt 1,6 tỉ USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15.5, nhập khẩu nhóm hàng máy móc… của cả nước đạt 13,24 tỉ USD. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 5, máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn chỉ đứng thứ hai sau máy vi tính, sản phẩm và điện tử, đạt 1,6 tỉ USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15.5, nhập khẩu nhóm hàng máy móc… của cả nước đạt 13,24 tỉ USD.

Đáng chú ý, cũng trong 5 tháng rưỡi đầu năm, vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng tăng mạnh, đạt 2 tỉ USD. Riêng phần cấp mới tăng đến 450% so cùng kỳ, chiếm 1,56 tỉ USD, cùng kỳ năm 2018 chỉ đạt 280 triệu USD. Tính hết tháng 5, lần đầu tiên Trung Quốc vươn lên vị trí dẫn đầu các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng nhập máy móc từ Trung Quốc có liên quan đến nguồn vốn đầu tư từ quốc gia này tăng mạnh vào Việt Nam trong thời gian qua.

Sau Trung Quốc, thị trường cung cấp lớn đứng thứ hai là Hàn Quốc 2,1 tỉ USD, tăng 12,18% so với cùng kỳ. Thứ ba là Nhật Bản đạt 1,5 tỉ USD, tăng 8% so với cùng kỳ. Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), do vị trí và khoảng cách địa lý không xa Việt Nam, thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa, nên Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng chủ yếu từ Trung Quốc với tỷ lệ khá cao.

Ngoài 3 thị trường trên, năm nay, Việt Nam cũng tăng nhập khẩu nhóm hàng này từ Thổ Nhĩ Kỳ, cao gấp 2 lần so cùng kỳ năm ngoái về kim ngạch, đạt gần 25,5 triệu USD.