Chỉ thanh toán trước 40% sở hữu nhà phố trung tâm TP.Tân An

Chính sách tốt cho nhà đầu tư

Đại diện đơn vị phân phối dự án Trần Anh House cho biết, để tạo cơ hội thuận lợi sở hữu cũng như đầu tư được sản phẩm nhà phố trong trung tâm thành phố với dòng vốn nhẹ, trong đợt ra hàng lần này, phía đơn vị phát triển đã ra chính sách rất có lợi cho người sở hữu.

Theo đó, với giá chỉ từ 3,9 tỉ đồng, khách hàng chỉ cần vốn ban đầu 40%, còn lại phía ngân hàng PVCombank hỗ trợ vay 60% còn lại với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên hoặc chiết khấu từ 8%-10% khi khách hàng chọn 1 trong 3 phương thức thanh toán theo quy định.

Với chính sách khá hấp dẫn này, nhà đầu tư sẽ dễ dàng xoay dòng vốn, mở ra cơ hội tận hưởng cuộc sống tại khu đô thị La Villa Green City cũng như cơ hội đầu tư hiếm có.

Chỉ cần vốn tự có 40%, sở hữu ngay nhà phố tại khu đô thị La Villa Green City

Chính thức khởi công năm 2019, đến nay khu đô thị La Villa Green City cơ bản hoàn thành tiến độ xây dựng, một số block đã có dân cư sinh sống ổn định. Nằm ở phía Tây TP.HCM, ngay trung tâm hành chính tỉnh Long An, La Villa Green City khẳng định là khu đô thị đáng sống bậc nhất khu vực.

Theo chia sẻ của khách hàng tại TP.Tân An: “Đi khắp thành phố, thì khu đô thị La Villa Green City có thể được xem là nơi ấn tượng và quy mô nhất. Đây cũng có thể xem là dự án khu đô thị đầu tiên ở Tân An được xây dựng hoàn chỉnh và thu hút người dân chúng tôi đến vào mỗi tối vì có nhiều hoạt động giải trí, cũng như nhiều điểm đẹp để tận hưởng”.

Với 60% khách hàng sẽ được ngân hàng PVCombank cho vay lên đến 25 năm. Đây là một khoảng thời gian lý tưởng giúp khách hàng sở hữu nhà phố La Villa Green City trở nên dễ dàng hơn.

Sức hút từ nhà phố tại Long An

Từ khảo sát của batdongsan.com.vn, Long An là tỉnh duy nhất trong các tỉnh phía Nam bao gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, có giá sản phẩm nhà phố ở tầm trung, đồng thời là thị trường sở hữu ít sản phẩm nhà phố nhưng tỷ lệ nguồn cầu lại cao hơn nguồn cung.

Cụ thể, tỷ lệ chênh lệch giữa cung và cầu tại Long An là hơn 20%, trong khi con số này ở Bình Dương đạt khoảng 9%, Đồng Nai khoảng 18% và Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 15%.

Tính đến nay, tại Long An, nhà phố vẫn là kênh đầu tư và bảo toàn vốn được ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh đó, giá nhà phố tại Long An hiện chỉ bằng 1/2 giá tại các khu vực khác, đơn cử như: Bình Dương khoảng 55-90 triệu đồng/m²; Đồng Nai theo sau với mức giá trung bình từ 40-70 triệu/m², còn Long An với tầm giá 20-40 triệu đồng/m².

Chia sẻ về tiềm năng phát triển của Long An, một đại diện cấp cao Savills cho biết, năm 2021, khu vực TP.Tân An, Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa sẽ là trung tâm phát triển bất động sản khu vực. Với các sản phẩm bất động sản phân khúc tầm trung và cao cấp để phục vụ tầng lớp tri thức và chuyên gia làm việc, sinh sống tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Là đơn vị đang phân phối khu đô thị La Villa Green City, đại diện Trần Anh House cho biết: “Lượng khách quan tâm nhà phố tại Long An tăng mạnh ngay những ngày đầu năm 2021. Thông qua việc phân phối nhà phố La Villa Green City, chúng tôi ước tính, trung bình mỗi tuần, có khoảng 300-500 nhà đầu tư đến từ TP.HCM và 200 nhà đầu tư đến từ các khu vực như Tiền Giang quan tâm, trong đó hơn 1/2 lượng khách có mong muốn sở hữu để an cư lâu dài”.

La Villa Green City là khu đô thị đáng sống bậc nhất trung tâm TP.Tân An

La Villa Green City là khu đô thị đầu tiên tại TP.Tân An, sở hữu hơn 800 căn nhà phố, hiện đang được cung ứng ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu lớn từ khách hàng. Nằm đối diện trung tâm hành chính Tỉnh Long An, thuộc mặt tiền Quốc lộ 1A, là điểm nối giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Anh Bình, nhà đầu tư đến từ TP.HCM cho biết: “TP.Tân An là thành phố mới, mức sống tương đương các thành phố lớn, tuy nhiên, giá nhà phố ở đây khá hợp lý. Tôi hài lòng với nhà phố của La Villa Green City, không chỉ vì giá mà là ở việc xây dựng quá bài bản”.

Thanh toán đợt 1 chỉ 15%, khách hàng đã có thể sở hữu ngay nhà phố La Villa Green City, đồng thời nhận ngay 1 xe SH 125i và tham gia chương trình bốc thăm may mắn trúng 1 xe Mercedes C200, thời gian từ 1.4 đến hết ngày 30.6.