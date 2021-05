Chính phủ yêu cầu ưu tiên thép cho thị trường trong nước

Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV), tuyệt đại đa số các loại thép đều tăng từ 25 - 30% so với thời điểm cuối năm 2020, đầu năm 2021.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo MXV cho hay, nguyên do chính là sự phục hồi của sản xuất công nghiệp Trung Quốc . Điều này khiến giá quặng sắt trên sàn Singapore cũng đã tăng 9,1% so với thời điểm 1.1.2021, và tăng tới 16,13% so với mức đáy trong năm 2021.