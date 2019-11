Chọn hướng đi ‘ngược’ - Seaholdings ghi dấu ấn tại thị trường Long An

Seaholdings bước chậm nhưng chắc

Khác với các doanh nghiệp khác, Seaholdings là chủ đầu tư (CĐT) khá “kín tiếng” trên thị trường bất động sản (BĐS), dù đã phát triển thành công qua nhiều dự án.

Được biết, có mặt trên thị trường vào năm 2008 với tiền thân là Seareal được thành lập với mục tiêu lúc bấy giờ trở thành nhà môi giới hàng đầu. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, công ty xác lập được chỗ đứng trên thị trường với nhiều công ty thành viên. Từ đây, Seaholdings chính thức được ra đời với vai trò trở thành nhà phát triển dự án BĐS.

Theo đại diện của Seaholdings, với vai trò là CĐT, Seaholdings đã chạm tới cả hai loại hình bất động sản là chung cư và đất nền và trong thời gian tới sẽ là nhà phố. Thị trường mà Seaholdings hướng đến là các tỉnh vùng ven, đặc biệt tại Long An. Trong năm 2019, Long An được đánh giá là tỉnh tiềm năng cho phân khúc đất nền, nhà phố bởi nhiều thuận lợi về giá, vị trí địa lý cũng như quỹ đất.

Theo đại diện của Seaholdings: “Cùng làm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm BĐS, nhưng Seaholdings có hướng đi riêng của mình, chúng tôi luôn chọn sự chắc chắn và đảm bảo lợi ích tối ưu cho khách hàng. Thông qua việc xây dựng đúng tiến độ, từng nền móng hay chi tiết nhỏ trong xây dựng sản phẩm, chúng tôi đều xem xét, nghiên cứu và giám sát kỹ lưỡng. Không những thế, các sản phẩm của chúng tôi luôn đặt không gian xanh lên hàng đầu. Bởi, một không gian trong lành, thoáng mát là yếu tố mang lại sức khỏe, niềm vui cho người sở hữu”.

Không gian xanh tại The Pearl Riverside

Quả thực, qua các sản phẩm mà Seaholdings đã thực hiện như dự án Fresca Riverside với quy mô gần 400 căn hộ, tọa lạc tại khu dân cư Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM chỉ sau hơn 1 năm xây dựng, dự án nay đã hoàn thành xây dựng phần thô và đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao căn hộ trong quý 4/2019. Ngoài ra, dự án khu dân cư Lago Centro tại Long An với quy mô hơn 700 sản phẩm cũng đã hoàn thiện đảm bảo đúng tiến độ bàn giao đến khách hàng.

Đáng chú ý, năm 2019, thị trường BĐS Bình Dương là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường BĐS. Tuy có phần ít ồn ào hơn, nhưng BĐS Long An vẫn giữ được đà phát triển mạnh mẽ. Và Seaholdings cũng thế, nếu như các CĐT khác đang ồ ạt tìm về Bình Dương thì Seaholdings lại chọn hướng đi ngược lại, với đích đến vẫn là Long An.

Chia sẻ về lý do trên, đại diện Seaholdings cho biết: “Bình Dương sôi động hơn Long An không có nghĩa là Long An không tiềm năng. Chúng tôi chọn Long An, bởi khi ít nhà đầu tư tìm đến thì quỹ đất đẹp còn nhiều và chúng tôi có nhiều cơ hội để sở hữu nó. Nếu đợi tới khi nhận ra Long An tiềm năng đến mức nào, có lẽ những quỹ đất đẹp đã không còn, cũng giống như thị trường Bình Dương hiện đang dần hạn hẹp quỹ đất vì đã được đầu tư quá nhiều”.

Quả thật, Long An là thị trường được nhiều chuyên gia bất động sản ghi nhận tiềm năng phát triển còn lớn, đặc biệt giá đất còn mềm so với các khu vực lân cận. Đối với Long An, việc di chuyển vào TP.HCM rất thuận tiện, bởi nơi đây là tỉnh có chung đường biên giới với thành phố. Đồng thời, được gắn liền với nhiều tuyến đường huyến mạch như: cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, quốc lộ 1A và các đường tỉnh lộ như 830…

The Pearl Riverside - Viên ngọc xanh của Seaholdings

Tiếp nối thành công của Lago Centro tại Bến Lức - Long An, Seaholdings tiếp tục cho ra mắt dự án ven sông "The Pearl Riverside", tọa lạc bên bờ sông Vàm Cỏ Đông thơ mộng.

Từ dự án dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP.HCM chỉ mất thời gian ngắn

Với ý tưởng thiết kế mang phong cách hiện đại, sang trọng, gần gũi với thiên nhiên. Dự án sở hữu vị trí đắc địa nằm trải dài gần 170 m trên bờ sông Vàm Cỏ Đông. The Pearl Riverside có tổng diện tích gần 5 ha, gồm khoảng 250 sản phẩm là nhà phố liền kề, nhà phố song lập, biệt thự và thương mại được CĐT rất chú trọng.

The Pearl Riverside cũng là khu đô thị được xây dựng với hệ sinh thái đa dạng như: khu công viên bờ sông, BBQ ngoài trời, Club House, photoshooting, trung tâm thương mại, trường mầm non… Tất cả đều được xây dựng mảng xanh, tạo nên một không gian sống trong lành.

Được biết The Pearl Riverside là dự án thứ ba được đầu tư bởi Seaholdings thông qua công ty con và đã được phê duyệt 1/500. Trong tương lai Seaholdings hứa hẹn sẽ có thêm nhiều dự án tiếp theo đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.