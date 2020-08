Chọn mua tủ lạnh: Chi tiết nhỏ giúp tiết kiệm lớn

Nghe có vẻ lạ nhưng đây lại là sự thật. Thiết kế vốn được coi là thế mạnh của LG và trong các sản phẩm của mình, LG lấy sự kết hợp giữa kiểu dáng và tính năng làm trọng tâm cho việc thiết kế sản phẩm. Tủ lạnh LG InstaView Door-in-Door™ cũng không là ngoại lệ.

▪ Gõ cửa 2 lần nhìn thấu bên trong với mặt kính Instaview: mở tủ lạnh và đứng tần ngần một lúc mới quyết định lấy gì ra là thói quen của nhiều người khiến hơi lạnh thoát ra ngoài đáng kể. Với mặt kính InstaView, thói quen này được chuyển sang hình thái mới: chỉ cần gõ hai lần lên mặt kính, đèn nền sẽ bật sáng để bạn dễ dàng nhìn vào các thực phẩm bên trong tủ lạnh và quyết định sẽ lấy gì ra trước khi mở tủ.

▪ Thiết kế ngăn chứa kiểu Cửa trong Cửa (Door-In-Door) tiện dụng: Trung bình mỗi ngày, một gia đình sẽ mở cửa tủ khoảng 79 lần, trong đó chủ yếu lấy đồ uống hay những thực phẩm nhỏ. Mỗi lần mở cả cánh cửa tủ, lượng khí lạnh thoát ra ngoài rất nhiều, khiến nhiệt độ trong tủ dao động và làm thực phẩm dễ bị hỏng. Hiểu được điều đó, LG sáng tạo ra thiết kế “Cửa trong Cửa” - hiểu đơn giản là thiết kế thêm một ngăn chứa đồ nhỏ ngay trong cánh cửa lớn. Với thiết kế này, bạn có thể dễ dàng lấy thực phẩm, đồ uống thường dùng từ cánh cửa nhỏ này mà không cần mở cả cánh cửa lớn, khí lạnh thất thoát cũng vì thế mà giảm đi rõ rệt.

▪ Công nghệ máy nén Inverter tuyến tính: Tủ lạnh LG Instaview được tích hợp công nghệ máy nén Inverter tuyến tính giúp tiết kiệm 32% năng lượng tiêu thụ. Điều này thật sự có ý nghĩa trong việc tiết kiệm điện cho gia đình, nhất là vào những ngày cao điểm bắng nóng, mùa hè, khi hóa đơn tiền điện mỗi nhà đều tăng vùn vụt.

Công dụng chính của tủ lạnh là dự trữ thực phẩm. Với nhóm thực phẩm là các loại rau củ quả, nhất là nhóm rau ăn lá, rất dễ gặp phải tình trạng “nay rau mai rác”. Rất nhiều gia đình thường xuyên phải sàng lọc và thải các loại rau củ quả trong sự tiếc nuối vì chưa kịp ăn đến mà đã héo úa.

Để cải thiện vấn đề này, LG ứng dụng cộng nghệ máy nén Inverter tuyến tính để luôn duy trì ổn định nhiệt độ trong tủ không dao động quá 0.5 độ C. Khi làm thí nghiệm so sánh giữa công nghệ làm lạnh thường và công nghệ làm lạnh tuyến tính của LG, người ta thấy nhiệt độ ổn định bên trong tủ lạnh LG InstaView Door-in-Door™ đã giúp thực phẩm giảm thất thoát hơi ẩm đến 20%, giảm tỷ lệ khô héo đến 38% trong khi màu sắc thực phẩm không bị biến đổi. Nhờ đó thực phẩm vẫn tươi ngon, mọng nước như mới mua về. Bên cạnh đó, tủ lạnh LG cũng được trang bị bộ lọc kháng khuẩn Hygiene Fresh+ giúp diệt khuẩn lên đến 99.999%(*), giúp thực phẩm luôn được an toàn cho mỗi bữa ăn của gia đình (Theo thí nghiệm (IOS27447) thực hiện bởi Intertek, tổ chức uy tín về kiểm nghiệm chất lượng trên thế giới).