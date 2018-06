Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán ‘trấn an’ nhà đầu tư

Quy mô vốn hóa đạt 3,8 triệu tỉ đồng

Theo báo cáo của UBCK, mặc dù chỉ số giảm nhưng mức vốn hóa thị trường cổ phiếu vẫn tăng mạnh do nửa đầu năm 2018 có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn lên niêm yết... Quy mô vốn hóa thị trường đạt hơn 3,8 triệu tỉ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2017, tương đương 76,8% GDP. Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 90.000 tỉ đồng (giảm 32% so với cùng kỳ). 5 tháng đầu năm, đã huy động về cho ngân sách nhà nước hơn 57.600 tỉ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ và 26.400 tỉ đồng thông qua cổ phần hóa và thoái vốn qua 2 sở giao dịch.