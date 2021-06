Chủ tịch Ủy ban chứng khoán xin lỗi nhà đầu tư vì nghẽn lệnh, treo bảng

"Ở cương vị Chủ tịch Ủy ban chứng khoán (UBCK), cũng từng đứng đầu Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE), việc để xảy ra nghẽn lệnh như vậy, chúng tôi không chỉ nợ nhà đầu tư một mà là nhiều lời xin lỗi. Chỉ mong nhà đầu tư thấu hiểu, chúng tôi đang nỗ lực để tìm ra giải pháp tốt nhất. Tôi cũng bày tỏ lời xin lỗi đến các nhà khoa học, các nhà báo, các công ty chứng khoán vì dù nhận được nhiều câu hỏi trong thời gian qua, nhưng vì không có nhiều thời gian, nên chưa thể giải đáp được đầy đủ.

Tiếp tục câu chuyện 20 năm vẫn dùng hệ thống lạc hậu, ông Dũng cho biết nguyên nhân bắt đầu từ quá trình nhận thức. “Dự án đầu tư hệ thống giao dịch chứng khoán bắt đầu từ năm 2000, cá nhân tôi và các nhà kinh tế hiểu biết khá nhiều về chức năng của thị trường chứng khoán (TTCK), cách tổ chức một TTCK, nhưng một hệ thống giao dịch bao gồm những gì và vận hành ra sao thì hồi đó tôi tin rằng ở Việt Nam thời điểm đó không có nhiều người biết”, ông Dũng giãi bày.

Nguyên nhân thứ 2, theo Chủ tịch UBCK, bắt đầu từ tính cầu toàn của cơ quan quản lý, muốn tạo ra một hệ thống hiện đại theo kịp với thời đại, đồng bộ và hoàn thiện.

Ông Dũng cũng thừa nhận khi hình thành ra dự án, một dự án khá phức tạp và thiếu kinh nghiệm triển khai thực tế. Việc chậm có nhiều nguyên nhân khách quan và có nhiều nguyên nhân chủ quan, từ phía Cơ quan quản lý nhà nước và HOSE trong quá trình thực hiện dự án không kiểm soát được tình hình và chưa thực sự quyết liệt.

Ông Dũng tiếp tục cho biết, năm 2000 Chính phủ quyết định phê duyệt dự án, nhưng chưa làm ngay vì không ai biết hệ thống như thế nào. Khi đó, Thái Lan hỗ trợ hệ thống, mở được thị trường vào tháng 7.2000, khi đó làm chậm lại. Trong quá trình chậm lại, để có hệ thống thực sự hiện đại thì cơ quan quản lý đã 2 lần thuê tư vấn nước ngoài xây dựng hệ thống TTCK Việt Nam và lập hồ sơ mời thầu cho hệ thống.

Về gói thầu với Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), ông Dũng nói nguyên nhân chậm do không may mắn do thay đổi nhà thầu EPC, rồi do Covid-19. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn khẳng định, trong quá trình làm HOSE và UBCK có lúc chưa xử lý vấn đề dứt điểm. “Nhưng đến giờ phút này, từ 14.6 đã chạy thử nghiệm, cuối năm nay hệ thống KRX sẽ đưa vào hoạt động. Chúng tôi sẽ thực hiện đúng cam kết cuối tháng 6 đầu tháng 7 sẽ đưa vào vận hành hệ thống của FPT khắc phục nghẽn lệnh”, Chủ tịch UBCK khẳng định.