Chưa tết, giá bia cấp tập tăng

Theo kế hoạch chuẩn bị hàng Tết 2019 do Sở Công thương TP.HCM công bố, dự báo mức tiêu thụ nhóm mặt hàng tiêu dùng khác như rượu, bia, bánh, mứt, kẹo... dịp tết sẽ tăng mạnh, từ 30 - 50% so với các tháng thường trong năm. Trong đó, mức tiêu thụ sẽ đạt khoảng 41 triệu lít bia và 47 triệu lít nước giải khát, tăng 30% so với tháng bình thường.