Chứng khoán Mỹ hồi phục từ mức đáy, vàng giảm nhẹ

Từ mức giảm tới 471 điểm, kết thúc phiên 6.5 (rạng sáng 7.5 giờ Việt Nam), chỉ số công nghiệp Dow Jones kết phiên chỉ giảm 66,47 điểm, còn 26.438,48 điểm.

Tương tự, có lúc chỉ số S&P500 mất tới 1,2% nhưng đóng cửa thị trường chỉ còn giảm 0,45% xuống 2.932,47 điểm. Chỉ số Nasdaq mất tới 2,2% trước đó nhưng sau cùng chỉ giảm 0,5%, đóng cửa ở 8.123,29 điểm.

Thị trường chứng khoán Phố Wall hồi phục đặc biệt nhanh sau khi CNBC đưa tin phái đoàn Trung Quốc vẫn sẽ đến Mỹ để tiếp tục đàm phán thương mại trong tuần này.

Giá vàng thế giới lúc 8 giờ sáng 7.5 xoay quanh mức 1.281 USD/ounce, dường như đứng yên so với giá chiều hôm trước đó. Tuy nhiên, khi kết thúc phiên giao dịch 6.5, hợp đồng vàng giao tháng 6 tăng nhẹ 2,5 USD, tương đương 0,2% lên 1.283,80 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC mở cửa với giá mua vào 36,16 triệu đồng/lượng và bán ra 36,33 triệu đồng/lượng, giảm 40.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa cuối ngày trước đó.

Theo CNBC, nhà đầu tư dường như đang nghiêng nhiều hơn về các tài sản trú ẩn an toàn như đồng yen (JPY), vốn đã tăng so với đồng USD, sau khi tuyên bố từ ông Trump cho biết sẽ nâng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trong khi đó, ghi nhận tại Kitco, chỉ số đồng USD dao động gần như đi ngang tại mức 97,49, bị kìm hãm bởi sự gia tăng của đồng yen, vốn đã chạm đỉnh 8 tuần so với đồng bạc xanh. Trước đó trong ngày đầu tuần, tỷ giá USD giảm sau đe dọa thuế quan của Tổng thống Donald Trump. So với yen Nhật, USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần và xuống thấp so với các ngoại tệ chủ chốt khác.

Các ngân hàng trong nước công bố tỷ giá đồng bạc xanh sáng nay ở mức giữ nguyên so với cuối ngày hôm trước như tại Vietcombank mua vào 23.235/USD và bán 23.335 đồng/USD. Eximbank mua USD với giá 23.230 đồng và bán ra 23.330 đồng/USD…