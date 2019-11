Chuyển dịch đầu tư ở thị trường bất động sản Hội An

Từ năm 2018 đến nay, thị trường bất động sản Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung chứng kiến hàng loạt phân khúc tung ra thị trường. Các dự án đất nền, đất ven biển Hội An và các vùng phụ cận tăng mạnh, giá giao dịch liên tục lên cao.

Cung giảm, cầu tăng

Mới đây, TP.Hội An đưa ra những giải pháp điều chỉnh về chính sách và pháp lý phù hợp để đáp ứng nhu cầu ở thực, hướng thị trường bước vào cạnh tranh mới về chất lượng, tạo ra xu hướng đầu tư mới theo hướng bền vững hơn.

Theo nghiên cứu của CBRE, xu hướng mua bất động sản để an cư đang giảm, nhường chỗ cho hình thức đầu tư. Thực tế cho thấy 6 tháng đầu năm 2019, thị trường cho thuê căn hộ ở Hội An có sự chuyển dịch rõ rệt.

Mẫu nhà phố được thiết kế theo kiến trúc đô thị cổ Hội An Theo thống kê của ngành du lịch TP.Hội An, tính đến năm 2019, Hội An hiện có khoảng 480 cơ sở lưu trú, trong đó homestay ước tính khoảng 270, trong đó, căn hộ cho thuê chiếm tỷ trọng cao nhất đến 49,9% với tổng doanh thu ước tính trong 9 tháng đầu năm nay đạt trên 27,6 tỉ đồng. Theo đó, 70% số nhà đầu tư mua nhà với mục đích cho thuê lại tại khu vực ở Hội An và các vùng phụ cận, điều này phần nào cho thấy nhu cầu và sức mua thị trường căn hộ ở Hội An đang có lực mạnh.

Ông Lê Ngọc Thuận, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Hội An nhìn nhận: “Việc bùng nổ căn hộ cho thuê không đi kèm chất lượng, dẫn đến việc khó đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách nước ngoài. Đồng thời, các căn hộ cho thuê với quy mô nhỏ lẻ thiếu quy hoạch đồng bộ không thể phát huy được tối đa hiệu suất cho thuê”.

Đầu tư nhàn rỗi, kiếm hơn 60 triệu đồng/tháng

Trước làn sóng đầu tư vào thị trường nhà cho thuê ngày càng gay gắt, người mua cần nhìn nhận và đầu tư bài bản, nghiêm túc, đặc biệt cân nhắc lựa chọn các dự án có quy hoạch tốt và tính khả thi cao để thiết lập được lợi nhuận dựa trên những giá trị vững chắc.

Nắm bắt kịp thời xu hướng đầu tư này, dự án Nam Hội An City đã tạo nên lực hút bởi sự khác biệt. Lý giải điều này, các chuyên gia bất động sản cho biết, Nam Hội An City hội tụ đầy đủ các điểm cộng dài hơi cho việc đầu tư nhà cho thuê. Hình thức đầu tư này sinh lợi nhuận cao, mang lại nguồn thu ổn định hằng tháng mà giá trị căn hộ tăng nhanh bền vững. Đây là dự án tạo điểm nhấn cho toàn cảnh thị trường bất động sản hiện nay, là cơ hội của nhiều nhà đầu tư cùng chung ý tưởng kinh doanh căn hộ cho thuê, tạo nên một cộng đồng cư dân sầm uất trong tương lai gần.

Các căn hộ đạt chuẩn hình thành cộng đồng khai thác, kinh doanh du lịch văn minh, hiện đại Theo chủ đầu tư Đạt Phương Hội An, ngoài các căn nhà phố liền kề với view đẹp, thiết kế linh hoạt nhằm tận dụng hết diện tích, Nam Hội An City còn có những tiện ích phong phú nhằm tạo nên những giá trị sống đích thực như: nhà hàng, trung tâm thương mại, bể bơi, bến thuyền, spa, công viên, hệ thống an ninh chuyên nghiệp...

Với mức giá hợp lý đáp ứng nhu cầu ở thực dao động từ 2,5 – 3,5 tỉ đồng, nhà đầu tư sở hữu ngay căn nhà phố từ 3 -5 căn hộ, vị trí bên cầu Cửa Đại, liền kề Hội An - điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất thế giới. Đặc biệt, với tiêu chí hình thành cộng đồng phố Tây sầm uất, đối tượng thuê cũng rất phong phú, linh hoạt, đơn vị phân phối độc quyền Chulailand cho biết sẽ hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư có thể hoàn thiện nhà để cho thuê, và giới thiệu người thuê căn hộ dài hạn, đảm bảo yếu tố sầm uất, đáp ứng tối đa cuộc sống tiện nghi, hiện đại.

Bến du thuyền, công viên ven sông cùng chuỗi nhà hàng, dịch vụ tiện ích Nắm bắt nhu cầu thực tế, lựa chọn đầu tư thông minh vào Nam Hội An City được xem là giải pháp kịp thời mà bất cứ khách hàng nào cũng không muốn bỏ lỡ. Dự đoán cuối năm 2019, thời điểm xuất hiện của Nam Hội An City sẽ góp phần giải tỏa nhu cầu về nhà ở cho thuê đạt chuẩn cho du khách, nhất là du khách nước ngoài trên địa bàn Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung.

Nam Hội An City – Phố tây giữa lòng di sản Được đầu tư và phân phối độc quyền Công ty TNHH MTV Chulailand Thông tin chi tiết: www.namhoiancity.com Fanpage: facebook.com/namhoiancity Hotline: 0905 10 99 68