CJ Bibigo Mandu - gói trọn hương vị truyền thống xứ kim chi

Từ xưa, Mandu là món ngon chỉ được phục vụ trong triều đình cho vua chúa và giới hoàng gia thưởng thức. Ngày nay những chiếc bánh xếp Mandu đã trở nên phổ biến và được bày bán khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ là món ăn ngon, Mandu còn là món ăn nhiều ý nghĩa với người Hàn Quốc. Những chiếc bánh xếp Mandu là sự kết hợp hài hòa của các yếu tố âm dương ngũ hành thể hiện ở nguyên liệu, cách chế biến, hình dáng đến cách thưởng thức.

Mandu có khá nhiều cách chế biến, tuy nhiên hai phương pháp có thể giúp nâng cao hương vị của bánh xếp Hàn chủ yếu vẫn là chiên và hấp. Với Mandu hấp, phần nhân bánh săn lại, thấm gia vị, hòa quyện với vỏ bánh sau khi được hấp cách thủy, giúp hương vị trở nên thật đậm đà. Khi hấp lên, toàn bộ vỏ bánh trở nên trong suốt đến mức có thể thấy rõ phần nhân bên trong, cắn một miếng bạn sẽ tận hưởng được hương vị thật hòa quyện.

Với Mandu chiên, bánh sẽ được hấp cách thủy để tăng độ giòn cho vỏ bánh, sau đó được chiên trên chảo nóng, hơi nước thấm vào vỏ bánh khi gặp nhiệt độ cao sẽ tạo ra độ giòn rụm, thơm ngon khó cưỡng.

Là hiện thân thời hiện đại của món bánh xếp Hoàng cung, Bibigo Mandu được làm theo hình dạng của hải sâm và sóng biển dịu dàng để đại diện cho thiên nhiên và kho báu của nhà vua. Thịt lợn tươi, đậu phụ, hẹ, hành tây và các thành phần khác được xử lý bằng công nghệ thái nhỏ độc quyền từ CJ CheilJedang thay vì xay hay băm nhuyễn. Lớp vỏ mềm mỏng, dẻo dai như lụa khi hấp, rắn chắc, giòn tan khi chiên nhờ được nhào nặn hơn 3.000 lần.

Cả vỏ và nhân bánh đều nấu chín hoàn toàn, người dùng không cần sơ chế lại. Ngoài ra, các chỉ dẫn chế biến đều được thể hiện rõ trên bao bì, giúp người dùng dễ dàng và thuận tiện cảm nhận trọn vẹn, hương vị độc đáo của văn hóa ẩm thực Hàn Quốc dù được thưởng thức bằng hình thức nào.

Chính điều này đã giúp món bánh xếp của CJ CheilJedang - CJ Bibigo Mandu tạo nên sự khác biệt so với các loại bánh xếp vỏ dày khác, đã mê hoặc nhiều người trên khắp thế giới nhờ chất lượng hàng đầu, nhân bánh tươi ngon truyền tải trọn vẹn hương vị Hàn, cũng như sự tiện lợi, dễ dàng chuẩn bị bữa ăn.

Hiện tại, Bibigo Mandu đang là sản phẩm được ưa chuộng tại thị trường Hàn Quốc, đồng thời là sản phẩm bán chạy nhất tại Mỹ. Sản phẩm đã nhận được nhiều chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế như: HACCP, Chuẩn BRC toàn cầu cho thực phẩm, ISO 9001.

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng Việt, Bibigo mang đến chuỗi sản phẩm Mandu kế thừa nền ẩm thực và truyền thống Hàn Quốc với đủ kích cỡ và hương vị. Bibigo hiện đang có các dòng sản phẩm đang được ưa thích tại Việt Nam như: Mandu thịt, Mandu thịt và bắp, Mandu hải sản, Mandu Tôm và Mandu nhân súp. Với các hương vị này, người dùng hoàn toàn có thể tận hưởng một thực đơn đa dạng cho những bữa sáng vội vã, bữa xế nhẹ nhàng, hay món khai vị cho bữa tối lãng mạn.

Nếu yêu thích vị kim chi gion giòn, thơm cay, người dùng nhất định chẳng thể bỏ qua Bibigo Mandu kim chi với nhân bánh từ kim chi nhất phẩm do chính Bibigo sản xuất. Với các lựa chọn như: Bibigo Mandu mini, Bibigo Mandu tôm mini, Bibigo Mandu bí đỏ… ngoài sử dụng như một món ăn vặt, sau khi chiên, hấp, người dùng hoàn toàn có thể biến tấu thành một thực đơn đa dạng các món trộn, dọn ăn kèm rau, mì, soup đều ngon. Đặc biệt, Bibigo Mandu rau củ với hỗn hợp nhân gồm: đậu nành Edamame, nấm, cà rốt, hành tây… cũng sẽ là lựa chọn vô cùng thích hợp cho những bữa ăn chay.

Park Seo-joon - tài tử đốn tim triệu fan Hàn - Việt qua các bộ phim như: Thư ký Kim sao thế?, Dream High 2, A Witch's Love, Kill Me, Heal Me, Cô nàng xinh đẹp, Hoa Lang, Thanh xuân vật vã, Thư ký Kim sao thế?... đã bị “hạ gục” hoàn toàn bởi hương vị này. Đó là lý do anh hiện đang đồng hành cùng Bibigo để đưa món bánh xếp thơm ngon này lan tỏa muôn nơi.