Cơ hội cuối sở hữu đất nền sổ đỏ New Times City

Đây là dự án đang tạo sóng cho thị trường bất động sản Bình Dương khi tiêu thụ thành công gần 1.000 nền đất chỉ sau hai đợt mở bán gần đây.

“Hàng hiếm” khó tìm

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một) cho biết ban đầu nhận thấy New Times City có vị trí trung tâm thị xã Tân Uyên, giá bán hợp lý, đồng thời hạ tầng đã hoàn thiện và có sổ đỏ riêng từng nền nên anh mua một nền “làm của để dành”. Nhưng chỉ hơn 2 tháng sau, giá đất bất ngờ tăng mạnh nên anh đã sang tay với giá chênh lệch hơn 100 triệu đồng.

“Phân khúc đất nền tại Tân Uyên đang rất sôi động kể từ khi chính quyền thị xã công bố định hướng lên đô thị loại II vào năm 2020. Hiện tại, giá đất tại đây đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2018. Với hàng loạt công trình giao thông và tiện ích xã hội đã và đang chuẩn bị được đầu tư, tiềm năng thị trường bất động sản của Tân Uyên trong thời gian tới là rất lớn nên nhiều người tìm đến đón đầu cơ hội”, anh Nghĩa cho hay.

Gần đây thị trường Bình Dương đang có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, giao dịch chủ yếu ở phân khúc đất nền tại những khu vực dân cư đông đúc và hạ tầng đang phát triển như Tân Uyên, Bến Cát và một số khu vực giáp ranh TP.HCM. Đặc biệt, các dự án đã hoàn thiện hạ tầng và có sổ đỏ riêng từng nền như New Times City được đông đảo khách hàng săn tìm.

New Times City đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng và có sổ đỏ riêng từng nền Theo đó, ngoài vị trí trung tâm thị xã Tân Uyên, New Times City còn sở hữu hệ thống giao thông kết nối tương đối hoàn chỉnh như ĐT 747, ĐT 747B, đường Vành đai 4, Vành đai trong, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và sắp tới còn có thêm nhiều công trình lớn như cao tốc TP.HCM - Lộc Ninh, metro thành phố mới Bình Dương - Uyên Hưng - Tân Thành, metro Dĩ An - Tân Uyên… Bên cạnh đó, khu vực dự án tọa lạc tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn như Nam Tân Uyên, Uyên Hưng, VSIP II, VSIP III… với hàng chục ngàn lao động trẻ đang có nhu rất lớn về nhà ở.

Đặc biệt, việc khởi công xây cầu Bạch Đằng 2 nối thị xã Tân Uyên với thành phố Biên Hòa và nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 423 cập bên hông New Times City lên 60 mét đã giúp dự án này trở thành “đất vàng”. Bởi hai tuyến giao thông này được quy hoạch phát triển các dịch vụ thương mại và tiện ích hiện đại, qua đó thu hút dân cư về sinh sống và mang đến cho New Times City cơ hội khai thác kinh doanh tuyệt vời.

Biên lợi nhuận cao và nhiều ưu đãi hấp dẫn

Trong đợt cuối mở bán dự án New Times City, Kim Oanh đưa ra chương trình ưu đãi rất hấp dẫn. Cụ thể, chỉ cần thanh toán trước khoảng 360 triệu đồng (40%) là khách hàng được sở hữu ngay một nền đất đã có sổ đỏ, số tiền còn lại được trả chậm trong nhiều đợt. Những khách hàng có nhu cầu sẽ được Vietcombank cho vay ưu đãi.

Chưa hết, những khách hàng giao dịch thành công còn được Kim Oanh Real tặng ngay 15 chỉ vàng, chiết khấu thanh toán lên đến 22% và có cơ hội giành được các giải thưởng lớn như du lịch nước ngoài, tặng vàng, tiền mặt… trong chương trình tri ân của Kim Oanh Real tổ chức vào cuối năm 2019.

Các chủ nhân của New Times City có thể ở kết hợp kinh doanh ngay tại nhà Theo các chuyên gia bất động sản, khu vực phía Đông tỉnh Bình Dương mà đặc biệt là thị xã Tân Uyên đang bước vào "thời hoàng kim" do vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên tuyến giao thương giữa Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ đang được Nhà nước tập trung phát triển. Trong khi đó, mặt bằng giá bất động sản tại đây vẫn còn thấp xa so với thành phố mới Bình Dương và các khu vực giáp ranh TP.HCM nên biên độ tăng giá sẽ rất lớn. Đó là chưa kể sự cộng hưởng gia tăng giá trị cho bất động sản khi thị xã Tân Uyên lên đô thị loại II và hệ thống giao thông được kết nối toàn diện trong thời gian tới.

“Hiện nay, nguồn cung đất nền sổ đỏ đang rất khan hiếm, không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Do đó, quyết định “xuống tiền” vào một dự án như New Times City sẽ giúp các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời đảm bảo an toàn nhất trong bối cảnh thị trường ‘vàng thau lẫn lộn’ hiện nay”, bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Kim Oanh Real, chia sẻ.