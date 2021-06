Cơ hội đầu tư hiệu quả cho mọi nhà

Thu nhập khiêm tốn vẫn có thể đầu tư hiệu quả

Với hầu hết những người có thu nhập trung bình, gửi tiền tiết kiệm thường là lựa chọn tích lũy đầu tiên vì tính an toàn, chắc chắn. Nhưng đây liệu có phải là lựa chọn khôn ngoan khi lãi suất hiện nay thấp và có xu hướng liên tục giảm? Và cho dù lãi suất tạm chấp nhận được nhưng với số tiền tích lũy khiêm tốn thì bạn có được an tâm nếu chẳng may có rủi ro gì trong tương lai không?

Anh Hoàng Trọng - một nhân viên văn phòng tại Q.7, TP.HCM cho biết: “Tôi biết bảo hiểm là cần nhưng tiền dư dả không nhiều nên phân vân không biết nên mua bảo hiểm hay tìm cơ hội đầu tư để “kiếm thêm”. Cũng nghiêng về phía đầu tư nhưng tiền ít, không biết đầu tư vào cái gì. Trước đây để tiền gởi ngân hàng nhưng bây giờ lãi suất tiết kiệm xuống thấp quá, lỡ mà có rủi ro tai nạn, bệnh tật thì rút ra cũng chẳng đủ chi trả”.

Đây cũng là bài toán chung cho nhiều người làm công ăn lương với một số vốn tích lũy khiêm tốn, chưa biết rót vào đâu để vừa an toàn, vừa sinh lời, trong khi gia đình vẫn được bảo vệ trước những rủi ro của cuộc sống.

Đầu tư vào đâu để vừa an toàn vừa sinh lời khi có một khoản tích lũy?

Và anh Trọng đã có lời giải khi được giới thiệu gói bảo hiểm kết hợp đầu tư thuộc dòng bảo hiểm liên kết đơn vị. Với mức phí chỉ khoảng 10% thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng, anh Trọng vừa được bảo vệ trước rủi ro, vừa có cơ hội đầu tư sinh lời từ các quỹ liên kết của sản phẩm này. Các hoạt động đầu tư, chi phí, lợi nhuận của quỹ đều được công bố rõ ràng và minh bạch với khách hàng, vì vậy, anh Trọng hoàn toàn yên tâm vì biết rõ phí bảo hiểm của mình được đầu tư vào đâu.

Đối với những người có chút kiến thức, kinh nghiệm về đầu tư nhưng lại không có thời gian theo dõi thường xuyên, hay chưa có số vốn đủ lớn thì kết quả đầu tư cũng chưa chắc đã hiệu quả. Với những đối tượng này, “ủy thác đầu tư” cho các chuyên gia uy tín trong ngành qua các quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư có thể là một lựa chọn khôn ngoan.

Bảo vệ tốt, cơ hội chốt lời

Mới đây, hãng bảo hiểm Italia Generali Việt Nam đã tung ra thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị VITA - Đầu Tư Như Ý với nhiều ưu điểm vượt trội, tính năng độc đáo, vừa bảo vệ toàn diện, vừa là cơ hội gia tăng tích lũy tài sản. Đây là một sản phẩm đặc biệt được công ty cho ra đời nhân kỷ niệm cột mốc 10 năm hoạt động tại Việt Nam.

VITA - Đầu Tư Như Ý mang đến cơ hội đầu tư sinh lời bên cạnh quyền lợi bảo vệ vượt trội

VITA - Đầu Tư Như Ý có tính linh hoạt rất cao để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Với cùng một mức phí, khách hàng có thể chọn các mức bảo vệ khác nhau tùy theo nhu cầu. Nếu có nhu cầu bảo vệ cao, khách hàng có thể chọn nhân đôi mức bảo vệ mà không phải đóng thêm phí. Nếu muốn thiên về đầu tư hơn, khách hàng có thể chọn mức bảo vệ thấp hơn. Khách hàng có cơ hội đầu tư sinh lời thông qua các quỹ đầu tư do hai công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam là VinaCapital và Dragon Capital quản lý; lựa chọn đầu tư vào các quỹ cổ phiếu, trái phiếu tùy theo “khẩu vị đầu tư” và có thể hoàn toàn linh hoạt thay đổi kế hoạch đầu tư (chuyển đổi quỹ, rút tiền, đầu tư thêm, ngưng đóng phí,…) khi có nhu cầu.

VITA - Đầu Tư Như Ý mang đến cơ chế đầu tư độc đáo, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa hai công ty quản lý quỹ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Generali VN chia sẻ: “Bảo hiểm liên kết đơn vị là một hình thức bảo hiểm kết hợp với đầu tư khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoài quyền lợi bảo hiểm, đây là một hình thức đầu tư thường xuyên mà ai cũng có thể thực hiện được. Thực tế đã chứng minh đầu tư có kỷ luật, thường xuyên và liên tục với tầm nhìn trung và dài hạn là cách đầu tư có hiệu quả cao nhất. Các quỹ cổ phiếu, trái phiếu của sản phẩm do hai công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam là VinaCapital và Dragon Capital quản lý sẽ giúp khách hàng thực hiện điều này”.

Tham gia các sản phẩm bổ trợ của Generali, khách hàng sẽ được bảo vệ toàn diện trước các rủi ro về sức khỏe

Bên cạnh các quyền lợi bảo vệ về tử vong, thương tật vĩnh viễn, khách hàng của Generali sẽ được bảo vệ trước các rủi ro bệnh hiểm nghèo, nằm viện, tai nạn… khi tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ.