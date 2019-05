Cơ hội mới mang tên ATIGA?

Nếu theo đúng lộ trình cam kết vào ngày 1.1.2020 hạn ngạch nhập khẩu sẽ bị dỡ bỏ, ông Phạm Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT TTC Sugar đã có những chia sẻ về những kế hoạch kinh doanh và chiến lược sắp tới.

Đường là mặt hàng nhu yếu phẩm nhưng tại Việt Nam, lượng tiêu thụ còn thấp so với các nước. Hiện nay, mức tiêu thụ đường của người Việt Nam bình quân chỉ vào khoảng 17 kg/người, còn rất thấp so với các nước đang phát triển ở khu vực lân cận như Thái Lan vào khoảng 37 kg/người, Indonesia vào khoảng 35 kg/người, hay tại các nước phát triển như Mỹ cũng 42 kg/người,… Dân số Việt Nam là dân số trẻ và đang tiếp tục tăng trưởng vì vậy nhu cầu đường của người Việt Nam còn rất lớn. Tổng nhu cầu tiêu thụ đường của Việt Nam hiện khoảng 1,7 triệu tấn và theo dự báo nhu cầu đường của Việt Nam sẽ tăng lên 2,1 - 2,2 triệu tấn vào năm 2025. Cầu tăng, song cung vẫn chưa đủ đáp ứng, tổng sản lượng đường sản xuất của vụ ước chỉ đạt khoảng 1,1 triệu tấn, so với nhu cầu tiêu thụ thì vẫn còn thiếu hụt đáng kể. Tiềm năng phát triển ngành đường của Việt Nam là rất lớn.

TTC Sugar đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh theo chuẩn organic với công suất 50.000 tấn/năm tại Tây Ninh Hiện nay, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ làm giá đường thế giới tăng. Năm tới, theo dự báo các tổ chức đường, thị trường thế giới sẽ thiếu 2 - 6 triệu tấn nên giá đường chắc chắn tăng bật. Tăng bao nhiêu, mức nào còn tùy thuộc thị trường, nhưng TTC Sugar dự báo có thể tăng 30 - 40% cho năm sau.

Nếu theo đúng lộ trình cam kết của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), kể từ ngày 1.1.2020, mặt hàng đường từ các nước trong khối ASEAN vào Việt Nam sẽ được xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu, thuế suất áp dụng ở mức 5%. Khi đó giá đường trong nước sẽ tiệm cận với giá đường thế giới, các nhà máy đường phải chuẩn bị cho một mặt bằng giá thấp hơn thì mới có thể cạnh tranh được. Tuy lộ trình của ATIGA chưa đến, nhưng hiện nay các doanh nghiệp đường Việt Nam đang phải đối mặt với đường lậu từ nước ngoài.

Cơ chế thị trường sẽ gói gọn các doanh nghiệp mía đường thành 6 - 7 “group” lớn có năng lực cạnh tranh, năng lực bán hàng, sản xuất, tối ưu chi phí logistic, tối ưu hóa chuỗi giá trị sản phẩm ngành,… để có được sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, những vùng nguyên liệu không cạnh tranh sẽ sụt giảm, tuy nhiên, ngược lại các vùng nguyên liệu có tính cạnh tranh cao sẽ được tiếp tục quy hoạch và tập trung phát triển mạnh, sản lượng mía nguyên liệu cũng dần “gom” lại nhưng đảm bảo duy trì ở mức tối ưu khoảng 10 triệu tấn mía, tương đương 1 triệu tấn đường.

ATIGA là sẽ cơ hội cho các doanh nghiệp tạo lập sức cạnh tranh khi tự ý thức đổi mới để hội nhập. ATIGA giúp các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu nguồn nguyên liệu phong phú với giá rẻ hơn, máy móc tốt hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất trong nước.

TTC Sugar đã đón đầu và chuẩn bị sẵn sàng trước ngưỡng cửa hội nhập. TTC Sugar đã đầu tư dây chuyền luyện đường từ đường thô tại một số nhà máy của TTC Sugar. Vì vậy, lượng đường còn thiếu sẽ được bù đắp bằng lượng đường luyện từ đường thô nhập khẩu. Cung - cầu gặp nhau và thị trường sẽ tự động thiết lập giá cân bằng. Khi đó, các công ty sản xuất đường chỉ cần chú trọng công tác quản lý giá thành, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu chiếm 80% giá thành sản phẩm. Cụ thể, đối với đường sản xuất từ đường thô, để tối ưu chi phí giá thành, TTC Sugar đã chủ động và có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại quốc tế, cụ thể TTC Sugar dựa theo phân tích thị trường và mua đường thô theo phương thức chốt giá trên thị trường kỳ hạn để có được giá tốt nhất. Đối với đường từ mía, TTC Sugar đã không ngừng mở rộng vùng nguyên liệu có diện tích canh tác lớn, đưa ra các giải pháp khuyến nông như “dồn điền đổi thửa” để dễ dàng áp dụng cơ giới hóa vào quá trình canh tác, thu hoạch nhằm nâng cao năng suất cũng như giảm chi phí giá thành mía.