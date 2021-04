Cơ hội nào cho căn hộ Dĩ An, khi giá nhà ở TP.HCM tăng cao?

TP.HCM bí nguồn cung nhà ở cho số đông

Trái ngược với những dự báo hồi cuối năm 2020 về nguồn cung căn hộ trên thị trường TP.HCM sẽ cải thiện từ năm 2021. Trong báo cáo quý 1/2021, CBRE Việt Nam đã phân tích rằng, do khó khăn về pháp lý triển khai dự án và tác động của dịch Covid-19 đã tiếp tục làm giảm nguồn cung chào bán ra thị trường. Cụ thể, trong quý 1/2021, nguồn cung chào bán ra thị trường TP.HCM được CBRE Việt Nam ghi nhận là 1.709 căn, giảm đến 74% so với quý trước và 53% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đã đưa quý 1/2021 trở thành một trong những quý có nguồn cung thấp nhất trong 3 năm qua.

Không chỉ nguồn cung ít mà điều đáng ngại hơn nữa là thị trường đang được dẫn dắt bởi phân khúc hạng sang và cao cấp, trong khi nguồn cung trung cấp và bình dân ngày càng khan hiếm. Như tính toán của CBRE Việt Nam, phân khúc trung cấp hiện chiếm 41% nguồn cung, trong khi các năm trước phân khúc này chiếm khoảng 55%-60% tổng nguồn cung. Phân khúc hạng sang đứng thứ hai, chiếm 39% tổng nguồn cung. Phân khúc cao cấp chiếm 20%. Đặc biệt, không có nguồn cung chào bán tại phân khúc bình dân trong quý 1/2021 ra thị trường.

Nguồn cung hạn hẹp nên giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp vẫn tăng ở tất cả các phân khúc, và mức tăng cao hơn quý 4/2020 là 2,9% và cao hơn năm trước đến 14,6%. Với mặt bằng giá mới như vậy, số đông người hiện chưa có nhà ở càng khó thực hiện mua nhà ngay trong các quận nội thành TP.HCM. Tuy nhiên, bởi do khó khăn tác động chung nên thị trường nhà ở các quận vùng ven cũng không sáng sủa. Thêm vào đó, dù đều khoát cùng chiếc áo thành phố nhưng nếu xét về yếu tố tiện lợi an cư thì không phải khu vực ngoại thành nào cũng có được.

Ngược lại, một số khu vực vùng ven, địa giới tỉnh nhưng lại sở hữu hàng loạt tiêu chí an cư thuận tiện về điều kiện dân sinh xã hội, giao thông và đặc biệt là giá cả vẫn trong tầm với của số đông người mua nhà.

Dĩ An gây choáng khi vẫn có nguồn cung căn hộ 1,5 tỉ đồng

Nếu tính khoảng cách từ trung tâm hành chính Dĩ An đến TP.HCM hiện chỉ hơn 30 phút, thời gian di chuyển này so ra vẫn ít hơn một số khu vực ngoại thành của TP.HCM. Cùng với quyết tâm phát triển đô thị và nắm giữ vai trò đô thị vệ tinh của TP.HCM, Dĩ An đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng và phát triển thị trường nhà ở.

Mục tiêu của chính quyền Dĩ An càng thuận lợi hơn khi các doanh nghiệp bất động sản cũng đã ngắm và chọn địa phương là điểm đến trong kế hoạch phát triển kinh doanh. Thậm chí, có đơn vị còn chọn Dĩ An để mở lối đi vào thị trường bất động sản và có thể kể đến như tập đoàn Bcons. Chỉ trong 3 năm qua, Bcons đã đưa ra thị trường 6 dự án khu căn hộ gồm Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Bee và hiện tại là Bcons Plaza.

Không gian sống xanh tại dự án Bcons Plaza do Bcons phát triển

Theo kế hoạch, trong tháng 5.2021, Bcons tiếp tục đưa ra thị trường thêm dự án khu căn hộ thứ 7 với hơn 500 căn hộ ở có vị trí tiện cho an cư dài lâu khi tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dĩ An.

Điều đặc biệt mà Bcons làm được là vẫn thủy chung với phân khúc căn hộ dành cho số đông người mua nhà, với sản phẩm có giá từ 1,5 tỉ đồng. Trong khi mức giá căn hộ này hiện không còn tồn tại trên thị trường TP.HCM và ngay đến thị trường Dĩ An, các chủ đầu tư khác cũng không thể duy trì.

Giao thông đang là lợi thế mà ngoại trừ Thuận An ra thì không khu vực vùng ven nào có thể cạnh tranh được với Dĩ An. Địa giới tiếp giáp trải dài với thành phố Thủ Đức - khu vực đang là tâm điểm phát triển của TP.HCM đã đem đến cho Dĩ An hàng loạt hướng kết nối với TP.HCM. Sự tiện lợi về giao thông chính là yếu tố bổ trợ và tiếp thêm nguồn lực cho thị trường căn hộ Dĩ An về lâu dài.

Theo đánh giá của CBRE Việt Nam về hấp thụ của các dự án mới trên thị trường TP.HCM vẫn khá tốt, đạt trung bình 80%. Điều này minh chứng cho nhu cầu của thị trường vẫn tốt. Đây chính là cơ hội tốt cho các chủ đầu tư nếu nắm bắt được trong giai đoạn thị trường thiếu nguồn cung cho người mua để ở và nhà đầu tư.