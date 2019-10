Cơ hội ‘săn lời’ trong ngày hội siêu hoàn tiền 50% của ví MoMo

Các tín đồ shopping chắc chắn đang mong chờ sự kiện này hơn bao giờ hết bởi lẽ đây được xem là “Black Friday phiên bản Việt” với cơ hội nhận ngay tiền hoàn khủng sau mỗi lần “chạm” thanh toán.

Cơ hội hoàn tiền đến 50% dành cho các tín đồ yêu mua sắm

Những chương trình ưu đãi, khuyến mãi từ ví MoMo từ lâu luôn là đề tài bàn tán của nhiều người nhất là những tín đồ săn deal, đam mê mua sắm. Với họ, đây là cơ hội vàng để vẫn có thể nhanh tay mua những món đồ, dịch vụ mình yêu thích mà vẫn có thể tiết kiệm được kha khá chi tiêu.

Với sự trở lại lần này, sự kiện hoàn tiền 50% được áp dụng rộng rãi tại nhiều địa điểm để phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm, ăn uống và vui chơi - giải trí của người dân

Thiên Dung (26 tuổi, nhân viên văn phòng), tự nhận là một tín đồ mua sắm cho biết: “Hội chị em văn phòng ở chỗ làm của em đã kháo nhau cùng xin sếp nghỉ làm một buổi vào thứ sáu tuần này để đi mua sắm cho thoải mái. Dùng MoMo hoàn tiền đến tận 50% mà còn đúng vào ngày nhận lương đầu tháng thì quả là ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Các nhóm hoàn tiền của MoMo cũng đa dạng từ siêu thị đến nhà hàng, rạp chiếu phim thậm chí đến đổ xăng cũng còn được hoàn tiền. Nguyên một “combo” thế này, tín đồ mua sắm như em khó lòng và cưỡng nổi”.

Chạm là thanh toán, mua sắm là hoàn tiền - MoMo ngày càng được giới trẻ yêu thích nhờ sự nhanh chóng, tiện lợi cũng như tiết kiệm được kha khá chi phí mỗi tháng

Như chia sẻ của Dung, những tín đồ yêu thích việc mua sắm như cô gái trẻ chắc chắn sẽ khó lòng mà bỏ qua ngày hội của MoMo. Bởi nhìn qua danh sách đối tác của ví điện tử hàng đầu Việt Nam này sẽ không khó để nhận thấy những siêu thị, cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng,… danh tiếng được giới trẻ yêu thích hiện nay. Đó là các điểm bán hàng của các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, LOTTE Mart, Citimart; các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Ministop, GS25,…; các cửa hàng thức ăn nhanh như The Pizza Company, KFC, Lotteria; hệ thống nhà hàng của Golden Gate, cà phê Passio, trà sữa Bobapop, Phúc Long, The Coffee House,…; xem phim tại hệ thống rạp CGV.

Ngay cả xăng dầu cũng được hoàn tiền

Đặc biệt hơn hết, ngày hội siêu hoàn tiền 50% của MoMo còn áp dụng hoàn tiền cho hệ thống hơn 600 cây xăng PVOIL, COMECO… trên 63 tỉnh thành cùng ngày. Với mức ưu đãi này chắc chắn ngày 1.11 sẽ là ngày cực kỳ ý nghĩa với người dùng của ví MoMo mà đặc biệt là các bác tài. Nói về thông tin này, anh Lý Minh Quân (45 tuổi, tài xế công nghệ) hào hứng: “Hoàn tiền 50% khi đổ xăng thanh toán qua ví MoMo thật sự là một khoản không hề nhỏ. Một phép tính đơn giản là khi đổ xăng đầy bình 60.000 đồng như khi thanh toán bằng ví MoMo là được hoàn gần một nửa. Số tiền này vừa đủ một bữa cơm trưa ngon lành cho cánh tài xế chúng tôi”.

Hoàn tiền 50% khi thanh toán tiền đổ xăng bằng Ví MoMo chắc hẳn sẽ hỗ trợ được phần nào gánh nặng về tài chính dành cho các bác tài

Cùng chung niềm phấn khởi đó, bạn Văn Cao (sinh viên năm 1) cũng cho biết: “Chi phí sinh hoạt có hạn, nên sinh viên tụi em ngoài giờ học còn phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Cơ sở học ở Thủ Đức còn chỗ làm ở trung tâm thành phố nên dù tiết kiệm bằng cách đi nhờ xe nhau tụi em cũng phải mất một khoản chi phí cho xăng xe mỗi cuối tháng. Được biết ngày 1.11 là ngày hoàn tiền 50% của MoMo, xăng xe cũng được MoMo hoàn tiền khiến tụi em rất hào hứng chờ đợi để được hoàn tiền”.

Với 2 phương thức thanh toán đơn giản, khách hàng nay đã có thể dễ dàng thanh toán chi phí xăng xe thông qua ứng dụng ví điện tử - điều lần đầu tiên có tại Việt Nam

Một thông tin nữa cho những quan ngại của bạn về quy định an toàn tại các trạm xăng. Đó là các trạm xăng của PVOIL, Comeco sẽ bố trí khu vực thanh toán riêng cho ví MoMo. Theo đó, nếu bạn chọn thanh toán bằng ví điện tử thì sau khi được bơm xăng nhân viên tại trạm xăng sẽ hướng dẫn khách hàng đến khu vực thanh toán riêng để quét mã thanh toán trả tiền. Khu vực này sẽ cách khoảng 2 m so với trụ bơm xăng nhằm đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.